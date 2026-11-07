Garlasco, scontro in tv tra Carmelo Abbate e l'avvocata di Sempio: "Giustifichi l'ingiustificabile" - Le Cronache
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Garlasco, scontro in tv tra Carmelo Abbate e l’avvocata di Sempio: “Giustifichi l’ingiustificabile” Paraguay, Pedro Alliana ha prestato giuramento come presidente: il suo predecessore Peña agli arresti domiciliari Iran, le tre opzioni di Trump dopo il voto di Midterm: “Presto la decisione”. Nella notte colpita l’isola di Qeshm Verissimo oggi 7 novembre, ospiti e anticipazioni della puntata Serie A, oggi Roma-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint Gp Qatar: orari e dove vederle in tv (in chiaro) Ballando con le stelle, stasera su Rai1: le anticipazioni e l’ospite speciale Formula 1, oggi qualifiche Gp Brasile: orario e dove vederle in chiaro Papa Leone XIV in Uruguay: “Mai avuto dubbi sul viaggio. Fiero di essere americano e di aver votato” Cancro alla prostata, studio italiano rivela motivo per cui sfugge a immunoterapia Irlanda, allarme per minacce bomba a pochi giorni da vertici Ue e Cpe Fine vita, reset delle leggi regionali: due provvedimenti fermi in Senato, il quadro Garlasco, scontro in tv tra Carmelo Abbate e l’avvocata di Sempio: “Giustifichi l’ingiustificabile” Paraguay, Pedro Alliana ha prestato giuramento come presidente: il suo predecessore Peña agli arresti domiciliari Iran, le tre opzioni di Trump dopo il voto di Midterm: “Presto la decisione”. Nella notte colpita l’isola di Qeshm Verissimo oggi 7 novembre, ospiti e anticipazioni della puntata Serie A, oggi Roma-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint Gp Qatar: orari e dove vederle in tv (in chiaro) Ballando con le stelle, stasera su Rai1: le anticipazioni e l’ospite speciale Formula 1, oggi qualifiche Gp Brasile: orario e dove vederle in chiaro Papa Leone XIV in Uruguay: “Mai avuto dubbi sul viaggio. Fiero di essere americano e di aver votato” Cancro alla prostata, studio italiano rivela motivo per cui sfugge a immunoterapia Irlanda, allarme per minacce bomba a pochi giorni da vertici Ue e Cpe Fine vita, reset delle leggi regionali: due provvedimenti fermi in Senato, il quadro
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Garlasco, scontro in tv tra Carmelo Abbate e l’avvocata di Sempio: “Giustifichi l’ingiustificabile”

  • Novembre 7, 2026
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Garlasco, scontro in tv tra Carmelo Abbate e l’avvocata di Sempio: “Giustifichi l’ingiustificabile”

(Adnkronos) – Toni accesi nella puntata di ieri sera di Quarto Grado condotta da Gianluigi Nuzzi su Rete 4, nel blocco dedicato al delitto di Garlasco. Si è infatti consumato uno scontro tra il giornalista Carmelo Abbate e Angela Taccia, che insieme al collega Liborio Cataliotti rappresenta la difesa di Andrea Sempio, per il quale nei giorni scorsi la Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio proprio nell’ambito delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi.
 

Parlando della richiesta della Procura, l’avvocata ha “accusato” il giornalista di “mancanza di pudore, nel continuare a intestardirti nel voler per forza trovare una giustificazione – che poi non trovi nel concreto – per dire che Andrea Sempio è colpevole. Quali sono gli elementi oggettivi e concreti che ti portano a essere così sicuro che la tesi della Procura sia effettivamente reale e che sia assolutamente certo che Andrea sia stato rifiutato da Chiara e che quindi sia scoppiata questa furia omicida?”, ha chiesto Taccia.  

 

“Devo parlare con una avvocata che a mio avviso sta adottando una difesa molto umana più che tecnica. Avvocata Taccia, giustifichi l’ingiustificabile”, è stata la risposta di Abbate. 

A quel punto, Taccia, visibilmente contrariata, ha concluso: “Voi vi fate forti del fatto che sono giovane e che sono amica di Sempio, ma un giorno dovrete chiedergli scusa, a lui ma anche a me, come donna e come professionista. Sono mesi che cercano di discriminarmi, ma è il lavoro a parlare per me”. 

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