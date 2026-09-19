Gambino: «Atrani, nuovo riconoscimento per l’eccellenza della Costiera Amalfitana»

«L’inserimento di Atrani tra le migliori spiagge d’Italia da parte della prestigiosa rivista internazionale Condé Nast Traveller rappresenta un ulteriore attestato di stima e conferma l’inestimabile valore del patrimonio paesaggistico, culturale e turistico della Costiera Amalfitana».

Lo dichiara l’europarlamentare Alberico Gambino, commentando il riconoscimento assegnato al piccolo borgo costiero.

Questo straordinario risultato, che segue di poche settimane l’analogo riconoscimento ottenuto da Praiano, non è casuale: premia il lavoro fondato sulle buone pratiche e sulla promozione del territorio, portato avanti con visione e determinazione.

La presenza di Atrani, insieme ad altre località delle costiere sorrentina, amalfitana e cilentana, conferma ancora una volta la straordinaria capacità attrattiva della Campania. Un dato che si accompagna alle azioni del Governo Meloni, che ha restituito al comparto turistico e alberghiero la dignità di pilastro strategico dell’economia nazionale, come certificano i risultati raggiunti.

Nel corso di questa estate l’Italia si è confermata regina del turismo europeo, superando Spagna e Francia. Nel solo mese di luglio è stato registrato un milione di arrivi in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con una crescita particolarmente significativa della componente straniera, pari al 6%.

Occorre, naturalmente, continuare a lavorare sul fronte della mobilità, affinché diventi pienamente sostenibile, efficiente e accessibile. Soltanto così sarà possibile accorciare le distanze, migliorare l’esperienza dei visitatori e moltiplicare le opportunità per le comunità locali.

La promozione dei percorsi e dei borghi meno esposti ai grandi flussi, unita alla valorizzazione del brand della Costiera, rappresenta la chiave per distribuire le presenze turistiche durante tutto l’anno, contrastare la stagionalità e rendere il comparto sempre più competitivo.

Il riconoscimento attribuito ad Atrani è, dunque, motivo di orgoglio per l’intero territorio e uno stimolo a proseguire lungo la strada della qualità, della sostenibilità e della valorizzazione delle nostre eccellenze.