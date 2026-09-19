Vietri, il successo di Gusta Marina

Prosegue con successo la seconda edizione di Gusta Marina che si svolge nella frazione Marina di Vietri sul Mare fino al 20 settembre 2026. Piazza Mons. Attilio Della Porta è la location che ospita ogni sera i numerosi stand che propongono il meglio della cucina locale per celebrare i profumi e le eccellenze gastronomiche del territorio, tra piatti di mare e le delizie della pasticceria e della gelateria nostrana. Il festival dello street food di mare è organizzato dalla Pro Loco di Vietri sul Mare con il patrocinio del Comune di Vietri sul Mare, la preziosa collaborazione delle associazioni Ristoratori di Vietri sul Mare, Vivere Vietri e Commercianti di Vietri sul Mare ed il supporto de La Fonte di Enzo Benincasa, Famiglia Pagano Vini 1968, F Auto, Amalfitana Viaggi, Studio Odontoiatrico Dott. Russo & Dott.ssa Marika Torricella, Colliery green srl, La Badia Group, Antica Ceramica Avallone, Restyling Car, Eco Coast, Klaus, Hotel Bristol, Vietri Rent, Studio Gaeta & Associati, Nobile Pomodori, Cattolica Assicurazioni, CP Fire, Santoro Grafiche, Creative HUB. L’eccellente offerta gastronomica è proposta da: Il Risorgimento (lagane ceci e cozze), Alla Zeppola Dorata (zeppola fritta), Ristorante Pascalò (spaghetti alla variante di colatura d’alici), Ristorante Pizzeria Antica Bagnara (dunderi con farina di ceci e cozze), Ristorante Benvenuti a Bordo (panino con polpo alla Luciana), Ristorante Dal Pescatore (tubetti con ricciola e la bottarga ai profumi della Divina), Arca Restaurant (gnocchi alla genovese di tonno), Acqua Pazza Gourmet (panino con alici salate, pomodorini e formaggio fuso), Pizzeria I Due Fratelli (pizza e panuozzo ai sapori di mare), Ristorante Pizzeria Vetus (cuoppo di mare con calamari e alici), Ristorante Acqua Marina (risotto alla pescatora), Due Rive (arrosticini di polpo alla brace e bombette di pesce spada alla brace), Accurso Eventi (paella). Al dolce ci pensano l’Eco del Mare Bar Gelateria (dolci monoporzione) e Alla Zeppola Dorata (zeppola fritta). Per l’area beverage saranno disponibili gli stand de La Fonte (birra, bibite ed acqua), Famiglia Pagano Vini 1968 (Falanghina Dop Irpinia “I Ponti”, Greco di Tufo Docg “I Tufi”, Fiano di Avellino Docg “Le Pietre”, Coda di Volpe Dop Irpinia “I Venti”, Aglianico Dop Irpinia “Le Foglie”) ed i cocktails di Roda Bar. Non manca neanche stavolta l’intrattenimento: ogni sera ci sarà un appuntamento live music. La chiusura col botto è prevista sabato 19 settembre con Arte in Movimento – Musical Show, Mixed by Erry e domenica 20 settembre con Mamma Mia! Italian Dance Party.