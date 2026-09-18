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E’ morto Sandro Mazzola, aveva 83 anni

  • Settembre 19, 2026
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E’ morto Sandro Mazzola, aveva 83 anni

È morto Sandro Mazzola, bandiera dell’Inter aveva 83 anni. Lo annuncia l’Inter in un comunicato. “È stato uno dei più grandi calciatori della storia. Non solo di quella nerazzurra”, si legge nella lunga nota del club.

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