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De Luca: Bonelli, il portaseccia

  • Settembre 19, 2026
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De Luca: Bonelli, il portaseccia

“Dobbiamo prepararci a mesi davvero critici per la vita politica del nostro Paese, fra demagogia da una parte e assoluta inconsistenza programmatica e credibilità dell’opposizione”. Lo ha detto il sindaco di SALERNO Vincenzo De Luca nella sua consueta trasmissione settimanale, commentando il quadro politico nazionale.?Secondo De Luca, l’opposizione sarebbe riuscita “a far dimenticare perfino giganti della politica come Lollobrigida”, riferendosi al ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. Il sindaco ha ironizzato anche sulla denominazione del ministero e sull’acronimo Masaf. “In tutti i Paesi il ministero si chiama Ministero dell’Agricoltura, da noi Ministero della Sovranità alimentare”, ha detto.?De Luca ha poi criticato l’immagine proposta dal centrosinistra, richiamando una fotografia di alcuni leader della coalizione in un ristorante e accostandola ironicamente alla storica conferenza di Yalta. Nel mirino è finito in particolare Angelo Bonelli. “Bonelli è il salice piangente della politica italiana”, ha affermato De Luca, aggiungendo, con una battuta, che il suo nome sarebbe associato a un “portaseccia” in napoletano e a un “portasfiga” in romanesco.”Bonelli è uno dei produttori di depressione nazionale”, ha proseguito il sindaco, secondo cui questa sarebbe l’immagine con cui si presenta oggi l’opposizione. “Sarà una lotta titanica fra i Bonelli e i Lollobrigida. Siamo un Paese infelice”, ha concluso De Luca. “Sarà dura nei prossimi mesi

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