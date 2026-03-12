Gagliano: Il notaio Orlando un’ottima candidatura contro De Luca

Tocca a Salvatore Gagliano fare il punto della situazione nel centrodestra in vista delle prossime comunali e fare un bilancio della sua corsa alle regionali.

Si avvicinano le elezioni a Salerno. Quale il suo pensiero ?

A dire il vero non noto grande interesse a questa competizione elettorale, visto che a tutt’oggi ancora non si è nelle condizioni di ben comprendere quali saranno le forze in campo. Come sempre coloro i quali saranno della partita con l’ex Governatore De Luca, sono già in piena Campagna elettorale. Gli altri vanno ancora avanti in una situazione di grande indecisionismo visto che a sol 70 giorni dalle elezioni ed a soli 40 giorni dalla presentazione delle liste, ancora non c’è un quadro abbastanza chiaro.

Qualche tempo fa, è venuto fuori anche il Suo nome come Candidato Sindaco per l’intera coalizione del centro destra, poi….

Guardi sin da subito, allorquando mi è stata chiesta la disponibilità e evitare di perdere del tempo prezioso , ho immediatamente dichiarato la mia indisponibilità in quanto per motivi variegati, non era un qualcosa che potesse motivarmi. Io penso che le Candidature vadano costruite nel tempo e non proposte all’ultimo momento, visto che gli elettori avrebbero difficoltà a capire le proposte che provengono poi dai partiti. Gia’ a fine giugno sapevamo del no al 3° mandato per De Luca alla Regione, ed in quel preciso momento tutti gli addetti ai lavori ben sapevamo che a Salerno si sarebbe votato a maggio 2026. Ed era allora che doveva partire la macchina organizzativa , senza attendere altro tempo prezioso. Ed ivece, purtroppo siamo alle solite….

Ma intanto lei si è candidato alle Regionali con Cirielli alla Presidenza, con quali motivazioni l’ha fatto dopo 15 anni di assenza ?

Certo l’ho fatto in maniera convinta , anche se ho accettato la candidatura a meno di un mese dalle elezioni. L’ho fatto in quanto ho ritenuto di impegnarmi per sostenere la candidatura di Edmondo Cirielli. E’ stata una esperienza nuovamente bella, che alla fine mi ha dato la soddisfazione di essere stato il piu’ votato di Fratelli d’Italia, sia a Salerno citta’ che in Costiera Amalfitana, unici luoghi su cui avevo concentrato la mia campagna elettorale, visto il tempo breve. Per cui grande soddisfazione personale. Non certo era semplice rientrare dopo tanto tempo e ricevere in cosi’ breve tempo , tanti consensi.

E quindi dalla Citta’ di Salerno ha ricevuto i consensi che si aspettava ?

Guardi purtroppo non avevo valutato una cosa importante, e cioe’ che gli attivisti di Fratelli d’Italia a Salerno ed i componenti del coordinamento cittadino già avevano assunto impegni con altri candidati da sostenere. Per cui va detto che se avessi avuto anche i voti di partito dalla mia parte, di certo i consensi sarebbero stati decisamente maggiori e sarebbe stato una grandissimo successo. Essenso un Salernitano, mi ero illuso che almeno a Salerno i consensi sarebbero andati sulla mia persona. Ed invece ho ricevuto voti da considerarsi quasi tutti personali, ricevuti da persone che mi stimano e che in maniera spontanea e libera hanno deciso di sostenere la mia candidatura ed è per questo che la soddisfazione è doppia. Ma devo dire che sotto questo aspetto il Candidato a Presidente Cirielli, nei miei confronti si è comportato in maniera decisamente corretta.

Quindi discorso chiuso per quanto riguarda le prossime elezioni ?

Assolutamente si. Ma su questo argomento mi consenta di sentire il bisogno di ringraziare gli alleati del centro destra e nello specifico persone come il coordinatore di Forza Italia Roberto Celano, Vittorio Acocella e l’ex Rettore Aurelio Tommasetti per aver espresso palese gradimento sull’ipotetica mia candidatura alla carica di Sindaco oltre a tantissime altre persone di partito o della società civile, che mi hanno invitato fortemente a farlo.

Ora sul tavolo c’è il nome di Gherardo Marenghi e c’è stato quello del Notaio Roberto Orlando. Cosa ne pensa ?

Di certo due ottimi professionisti seri, corretti e perbene. Conosco da tempo il Notaio Orlando e non posso che esprimere giudizi altamente positivi sulla sua persona. L’eta’ gioca certamente a loro favore. L’unico handicap per entrambi, una mancata esperienza amministrativa. Ma quella si puo’ costruire nel tempo. Di certo la situazione al Comune di Salerno in questo momento, è certamente problematica. Nell’individuazione del candidato per il centro destra L’importante è quella di non ripetere gli errori del passato. Basta vedere i candidati a Sindaco del centro destra degli ultimi 25 anni, per prendere atto che stanno quasi tutti dall’altra parte politica. E devo dire che questo è preoccupante. Per cui ci si augura, che chiunque dovesse essere il candidato Sindaco si dovrà impegnare, anche se sconfitto, a restare all’opposizione per 5 anni per poi costruire un futuro diverso e con l’esperienza acquisita. E’ proprio nei banchi dell’opposizione che si fa esperienza e si programma il futuro, non nelle segreterie politiche, dove si parla d’altro.

E cosa ne pensa dell’alternativa del campo largo che sembra essere in difficoltà a trovare la chiusura del cerchio ?

Guardi io penso che il centro sinistra sia a Salerno che in tanti centri del salernitano, attualmente, si identifica solo ed esclusivamente in Vincenzo De Luca. Vedo sterili proposte politiche, che poi nei giorni si dissolvono come la neve al sole. Certo qualcosa si tentera’ di costruire anche nel centro sinistra , nella parte avversa all’ex governatore, ma ritengo che i risultati di certo non saranno positivi. Almeno questo è il mio pensiero, anche se io preferisco guardare di piu’ alla mia parte politica.

Cosa avrebbe pensato di proporre ai cittadini se avesse fatto parte della contesa elettorale ?

Nulla di piu’ semplice: 5 anni senza pensare a grandi opere, ma di piu’ a curare l’esistente . Attenzionarsi per riprendere una bella immagine della città, in questi ultimi periodi in una parabola decisamente discendente. Intervenire su tutti i grandi problemi della citta’: sulle strade dissestate, sugli ingenti danni delle mareggiate, il servizio del verde da curare a 360° se realmente si ambisce a diventare una citta’ turistica, le scuole ed in maniera particolare sulla sicurezza, visto che la città non è mai stata pericolosa cosi come negli ultimi tempi. E da sportivo pensare finalmente alla realizzazione del palazzetto dello sport e realizzare strutture per tanti sport minori, molto spesso dimenticati e di conseguenza assolutamente carenti. E poi un mio appello: prima ancora di pensare allo Stadio Arechi, pensiamo a rimettere in sesto il campo Donato Vestuti, visto che è un qualcosa che è stato e resta nel cuore delle tante persone non piu’ giovanissime come me. Vederlo ridotto in quelle condizioni da anni, è veramente un colpo al cuore.

Per concludere Cosa si sente di augurare al nuovo Sindaco?

Auguro di cuore a chiunque dovesse essere il nuovo Sindaco, a rilanciare questa città, visto che che non ha nulla da invidiare a qualsiasi altro luogo. Farla ritornare una città pulita, curata sotto tutti gli aspetti e renderla sicura significherebbe farla diventare una vera citta’ turistica, con l’intento di accogliere al meglio i turisti con conseguenti vantaggi per le attività commerciali che meritano tanta attenzione e rispetto . L’auspicio sarebbe quello di vedere tante attivita’ commerciali rifiorire , ma di certo con persone del luogo che appartengono alla storia della nostra citta’. Quindi non voli pindarici, ma decisamente iniziative concrete e fattibili.