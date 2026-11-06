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Francia, autobus esce di strada: due morti e 16 feriti nell’incidente

  • Novembre 6, 2026
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Francia, autobus esce di strada: due morti e 16 feriti nell’incidente

(Adnkronos) – Due persone, tra loro un minore, sono morte nell’incidente dell’autobus avvenuto in Francia. Sedici sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave. A renderlo noto è stata in un comunicato la Prefettura dell’Ain, dove è avvenuto l’incidente. L’autobus di linea interurbana èuscito di strada ed è finito contro un albero in un fosso questa mattina intorno alle 7 nel comune francese di Lent. A riferire dell’accaduto all’Afp è stato il sindaco di Lent, Yves Cristin. Sono 70 le persone coinvolte nell’incidente, ha poi annunciato il sindaco in un comunicato stampa. 

Un imponente dispositivo di soccorso è stato mobilitato. Sul posto si recheranno il prefetto, Louis-Xavier Thirode e il ministro dei Trasporti, Philippe Tabarot. “È stato attivato il centro operativo dipartimentale, che consente di coordinare l’azione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione della crisi”, aggiunge la prefettura. Sono stati mobilitati due elicotteri, è stato attivato il piano comunale di emergenza e il comune limitrofo si sta occupando dell’accoglienza delle famiglie, spiega Yves Cristin. 

 

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