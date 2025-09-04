Foto su siti sessisti, a Torino la 'vendetta' dello street artist: spuntano i manifesti di 'Mio marito' - Le Cronache
Foto su siti sessisti, a Torino la ‘vendetta’ dello street artist: spuntano i manifesti di ‘Mio marito’

  Settembre 4, 2025
Foto su siti sessisti, a Torino la ‘vendetta’ dello street artist: spuntano i manifesti di ‘Mio marito’

(Adnkronos) – I 'guardoni' della pagina 'Mia moglie' sbattuti in mutande sui manifesti affissi nel centro di Torino senza il loro consenso con l'hashtag 'Mio marito'. E' la provocazione dello street artist Andrea Villa in risposta alla pagina in cui gli uomini condividevano le foto delle compagne senza il loro consenso, affissi oggi, giovedì 4 settembre, in Lungo Dora Siena e Corso Regina Margherita nel capoluogo piemontese.  "'Mio marito' è una serie di manifesti che ribalta lo sguardo patriarcale alla base di spazi come il gruppo 'Mia moglie' – spiega Villa in un post su Instagram – , dove uomini condividono foto private delle proprie compagne senza consenso. In questo lavoro i protagonisti diventano loro: i mariti, esposti sulla pubblica piazza senza autorizzazione, con volti e contesti leggermente alterati. L’opera – chiarisce l'artista – mette in discussione il concetto di possesso e il doppio standard sociale, ricordando il caso della maestra licenziata per la sua attività su OnlyFans: mentre le donne vengono punite e stigmatizzate, gli uomini raramente subiscono conseguenze. 'Mio marito' diventa così un atto di resistenza e di riequilibrio simbolico.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

