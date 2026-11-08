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Formula 1, ordine d’arrivo del Gp del Brasile e classifiche del Mondiale

  • Novembre 8, 2026
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Formula 1, ordine d’arrivo del Gp del Brasile e classifiche del Mondiale

(Adnkronos) –
Lando Norris trionfa nel Gp del Brasile davanti alle due Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar. Dopo aver festeggiato il titolo in Messico chiude quarto Andrea Kimi Antonelli, preceduto dal compagno in Mercedes George Russell. Lontane le Ferrari. Ecco ordine d’arrivo e classifiche Piloti e Costruttori del Mondiale. 

 

L’ordine d’arrivo del Gran Premio del Brasile: 

1 Lando Norris (McLaren) 

2 Max Verstappen (Red Bull) 

3 Isack Hadjar (Red Bull) 

4 George Russell (Mercedes) 

5 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 

6 Oscar Piastri (McLaren) 

7 Charles Leclerc (Ferrari) 

8 Liam Lawson (Racing Bulls) 

9 Lewis Hamilton (Ferrari) 

10 Nico Hulkenberg (Audi) 

11 Arvid Lindblad (Racing Bulls) 

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 

13 Franco Colapinto (Alpine) 

14 Pierre Gasly (Alpine) 

15 Alexander Albon (Williams) 

16 Gabriel Bortoleto (Audi) 

17 Oliver Bearman (Haas) 

18 Sergio Perez (Cadillac) 

19 Carlos Sainz (Williams) 

20 Rafael Camara (Haas) 

 

La classifica Piloti del mondiale di Formula 1: 

1 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 390 

2 Max Verstappen (Red Bull) 279 

3 Lewis Hamilton (Ferrari) 261 

4 George Russell (Mercedes) 262 

5 Charles Leclerc (Ferrari) 251 

6 Lando Norris (McLaren) 246 

7 Oscar Piastri (McLaren) 152 

8 Isack Hadjar (Red Bull) 122 

9 Liam Lawson (Racing Bulls) 87 

10 Pierre Gasly (Alpine) 42 

11 Arvid Lindblad (Racing Bulls) 38 

12 Franco Colapinto (Alpine) 27 

13 Oliver Bearman (Haas) 23 

14 Gabriel Bortoleto (Audi) 14 

15 Nico Hulkenberg (Audi) 14 

16 Esteban Ocon (Haas) 7 

17 Fernando Alonso (Aston Martin) 7 

18 Carlos Sainz Jr. (Williams) 7 

19 Alexander Albon (Williams) 5 

20 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 1 

21 Ryo Hirakawa (Haas) 1 

 

La classifica Costruttori del mondiale di Formula 1 

1 Mercedes 652 

2 Ferrari 512 

3 Red Bull 415 

4 McLaren 398 

5 Racing Bulls 112 

6 Alpine 69 

7 Haas F1 Team 31 

8 Audi 28 

9 Williams 12 

10 Aston Martin 7 

11 Cadillac 0 

 

sport

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