Fondazione con il Sud, l'arcivescovo di Napoli cardinale Domenico Battaglia: "La Fondazione ha creduto 20 anni fa in un Sud protagonista del proprio destino" - Le Cronache
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Fondazione con il Sud, l’arcivescovo di Napoli cardinale Domenico Battaglia: “La Fondazione ha creduto 20 anni fa in un Sud protagonista del proprio destino”

  • Novembre 6, 2026
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Fondazione con il Sud, l’arcivescovo di Napoli cardinale Domenico Battaglia: “La Fondazione ha creduto 20 anni fa in un Sud protagonista del proprio destino”

(Adnkronos) – “Siamo qui perché qualcuno 20 anni fa ha ritenuto che il Sud potesse diventare protagonista del proprio destino: siamo qui, dopo 20 anni, grazie a quella intuizione”. Lo ha affermato il cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, in occasione delle celebrazioni per il 20esimo anniversario della Fondazione con il Sud, al Complesso monumentale Donnaregina, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’arcivescovo ha voluto ringraziare il Capo dello Stato: “La sua presenza onora questa giornata”. 

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