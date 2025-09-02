Folgorato da fulmine mentre porta da mangiare al cane, muore 65enne nel Fiorentino - Le Cronache
Folgorato da fulmine mentre porta da mangiare al cane, muore 65enne nel Fiorentino

Folgorato da un fulmine mentre stava dando da mangiare al suo cane. Così sabato scorso un uomo di 65 anni è morto a Castelfiorentino (Firenze). A rinvenire il cadavere dell'uomo è stata una vicina di casa. La Procura di Firenze ha disposto gli accertamenti e l'autopsia. Dai primi riscontri è emerso che il fulmine avrebbe prima colpito un filo di ferro usato per stendere la biancheria, poi la, scarica elettrica sarebbe rimbalzata sulla ciotola del cibo del cane, sempre metallica, e infine avrebbe folgorato il 65enne. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

