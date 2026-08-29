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Foggia-Salernitana, le formazioni ufficiali

  • Agosto 29, 2026
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Foggia-Salernitana, le formazioni ufficiali

ono tre le novità dal primo minuto: Pieraccini, ultimo rinforzo arrivato dal mercato, e i rientranti Llano e Tascone, che hanno scontato la squalifica. Restano inizialmente fuori Matino (tribuna per lui), Zoia e D’Ursi. A queste scelte si aggiungono diversi spostamenti tattici rispetto alla gara precedente.

Davanti a Galeotti agirà una linea difensiva composta da PieracciniCapuano e AnastasioLlano occuperà la corsia destra, mentre Villa tornerà sulla fascia sinistra dopo essere stato adattato sul versante opposto contro il Sorrento.

In mezzo al campo spazio a Tascone, Gyabuaa Vitale, con quest’ultimo libero di avanzare e sostenere la manovra offensiva. In attacco confermata la coppia formata da Lescano e Achik. Assenti per infortunio De Boer e Heinz.

Il Foggia risponde con il 4-2-3-1. Alle spalle dell’unica punta Luciani agiranno TourèPanico e Petito, mentre la coppia di centrocampo sarà composta da Gallo e Haoudi. In difesa viene schierato subito l’ex difensore Berra, arrivato appena ieri in Puglia.

Le formazioni ufficiali

FOGGIA (4-2-3-1): Saro; Parisy, Seck, Berra, Smeraldi; Gallo, Haoudi; Tourè, Panico, Petito; Luciani.
A disposizione:  Marfella, Testa, Di Pasquale, Seck, Maestrelli, Ngana, Azarovs, Bigonzoni, Demeter, Merdji, Oviszach, Chiara
Allenatore: Gaetano Auteri.

SALERNITANA (3-5-2): Galeotti; Pieraccini, Capuano, Anastasio; Llano, Tascone, Gyabuaa, Vitale, Villa; Lescano, Achik.
A disposizione: Cevers, Maglione, Zoia, Del Pin, Longobardi, Matino, Mastrovito, Djibril, Di Vico, Cardoni, D’Ursi, La Gumina, Boncori, Bevilacqua.
Allenatore: Serse Cosmi.

Arbitro: Gavini di Aprilia (Sadikaj/Posteraro). IV uomo: Spina. FVS: Alessandrino

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