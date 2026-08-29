Foggia-Salernitana, le formazioni ufficiali

ono tre le novità dal primo minuto: Pieraccini, ultimo rinforzo arrivato dal mercato, e i rientranti Llano e Tascone, che hanno scontato la squalifica. Restano inizialmente fuori Matino (tribuna per lui), Zoia e D’Ursi. A queste scelte si aggiungono diversi spostamenti tattici rispetto alla gara precedente.

Davanti a Galeotti agirà una linea difensiva composta da Pieraccini, Capuano e Anastasio. Llano occuperà la corsia destra, mentre Villa tornerà sulla fascia sinistra dopo essere stato adattato sul versante opposto contro il Sorrento.

In mezzo al campo spazio a Tascone, Gyabuaa e Vitale, con quest’ultimo libero di avanzare e sostenere la manovra offensiva. In attacco confermata la coppia formata da Lescano e Achik. Assenti per infortunio De Boer e Heinz.

Il Foggia risponde con il 4-2-3-1. Alle spalle dell’unica punta Luciani agiranno Tourè, Panico e Petito, mentre la coppia di centrocampo sarà composta da Gallo e Haoudi. In difesa viene schierato subito l’ex difensore Berra, arrivato appena ieri in Puglia.

Le formazioni ufficiali

FOGGIA (4-2-3-1): Saro; Parisy, Seck, Berra, Smeraldi; Gallo, Haoudi; Tourè, Panico, Petito; Luciani.

A disposizione: Marfella, Testa, Di Pasquale, Seck, Maestrelli, Ngana, Azarovs, Bigonzoni, Demeter, Merdji, Oviszach, Chiara

Allenatore: Gaetano Auteri.

SALERNITANA (3-5-2): Galeotti; Pieraccini, Capuano, Anastasio; Llano, Tascone, Gyabuaa, Vitale, Villa; Lescano, Achik.

A disposizione: Cevers, Maglione, Zoia, Del Pin, Longobardi, Matino, Mastrovito, Djibril, Di Vico, Cardoni, D’Ursi, La Gumina, Boncori, Bevilacqua.

Allenatore: Serse Cosmi.

Arbitro: Gavini di Aprilia (Sadikaj/Posteraro). IV uomo: Spina. FVS: Alessandrino