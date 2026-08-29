lessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata Di venerdì 28 agosto 2026 in un ospedale Di Cuba, dove si trovava per un viaggio. Secondo le informazioni disponibili, l’ex deputato del Movimento 5 Stelle sarebbe arrivato nella struttura in gravi condizioni. Non sono stati però resi noti dettagli ufficiali sulle cause del ricovero né sull’evoluzione del suo stato.

La reazione del Movimento 5 Stelle

La notizia è stata accolta con preoccupazione dal Movimento 5 Stelle, realtà alla quale Di Battista ha contribuito durante la fase iniziale, quando il gruppo era ancora un movimento Di attivisti. In una nota, la comunità pentastellata ha fatto sapere Di aver appreso del ricovero con grande apprensione, esprimendo vicinanza ai familiari e auspicando Di ricevere aggiornamenti positivi.

Di Battista, 48 anni, è stato deputato del Movimento 5 Stelle. Negli ultimi anni si è dedicato soprattutto a reportage e documentari Di viaggio, visitando più volte l’America Latina, compresa Cuba. Al momento non sono disponibili comunicazioni mediche pubbliche che chiariscano il quadro clinico.