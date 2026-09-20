Nocera. Ruba in Caserma, carabiniere condannato

Nocera Inferiore. Ruba nell’armadietto del superiore dei buoni pasto, li regala alla madre che li spende in un supermercato. Condannato un carabiniere nocerino che incassa una pena di due mesi definitiva e una sospensione dal servizio. Lo ha deciso la Cassazione confermando la sentenza della corte d’Appello militare a carico del 28enne. I fatti sono accaduti in una caserma del napoletano. L’analisi degli acquisti effettuati, resa possibile dall’esame della carta fedeltà del supermercato, recante le date e gli importi delle spese, nonché le modalità di pagamento (ticket o contanti), ma non il numero seriale dei ticket utilizzati, mostrava non solo che i tagliandi oggetto di imputazione erano stati spesi nelle stesse giornate in cui la madre dell’imputato aveva effettuato acquisti, ma anche che l’importo della spesa era coerente con il numero dei ticket utilizzati. È stato inoltre accertato che nei periodi di interesse risultava la spendita di buoni pasto in più rispetto a quelli assegnati all’imputato. Li aveva sottratti, insieme qualche altro oggetto, a un maresciallo che deteneva i suoi averi all’interno dell’armadietto ubicato nella stanza adibita a spogliatoio all’interno della Stazione dei carabinieri. Dopo la denuncia era stato accertato, tramite consultazione della società emittente i buoni, che i ticket pasto sottratti erano stati spesi in un supermercato in prossimità del luogo di abitazione dell’imputato e della madre. La donna peraltro era abituale cliente del supermercato ed era in possesso della carta fedeltà con la quale aveva ottenuto sconti su merce acquistata con i buoni pasto che il figlio gli avrebbe dato foo averli trafugati da un armadietto del maresciallo. Ora la sentenza definitiva della Cassazione che ha respinto il ricorso confermando di fatto il verdetto della corte d’Appello di Roma che a sua volta aveva confermato la sentenza dei giudici di primo grado di Napoli. Condannato e sospeso dal servizio per furto militare avvenuto in caserma.