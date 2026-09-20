Roccadaspide. Mazzaro, mi candido contro le clientele

di Claudio Antinori

La prossima primavera vedrà i cittadini di Roccadaspide chiamati alle urne per rinnovare il consiglio comunale. Da sempre molto attiva sui temi, la minoranza composta dal gruppo Direzione Futura ha già iniziato la propria campagna elettorale. Nella squadra potrebbe militare anche il giovane Alessio Mazzaro, portavoce del locale circolo di Fratelli d’Italia. Molte anche le sue battaglie negli ultimi anni contro quello che viene ritenuto essere un sistema di potere ben radicato.

Tra i suoi obiettivi c’è quello di un ritorno della meritocrazia in città: “Basta ai clientelismi e alle parentopoli – dice – si deve premiare il merito, deve vincere la competenza e non più la parentela”. Anche sul candidato sindaco le idee sono molto chiare: “Sarà l’uomo giusto al momento giusto, oltre ad essere un uomo dedito all’ascolto e alla condivisione, l’esatto contrario di chi oggi amministra”.

Tra qualche mese Roccadaspide torna al voto: Lei sarà della partita?

“Come già detto in diverse occasioni, ho manifestato la mia disponibilità a candidarmi a sostegno di Giuseppe De Matteis Sindaco: perché ritengo che sia giunto il momento di cambiare volto alla nostra città mettendo al centro opportunità, giovani, servizi, e meritocrazia. Non è accettabile che ad avere la meglio siano sempre i figli e i parenti di, piuttosto che il merito e le competenze. Ecco, sicuramente questo sarà uno dei temi cardini da cui ripartire per rilanciare il nostro paese”.

Tanti gli scontri con l’amministrazione, anche con parole molto forti…

“È vero. Gli scontri sono stati tanti in questi anni, ma da parte mia sono stati sempre improntati sui temi che interessano i cittadini. Questioni che ho ritenuto giusto porre all’attenzione mediatica. A me non appassiona lo scontro personale, il rancore e il sentimento di odio che muove i nostri avversari. A me piace combattere le idee, non le persone. Sicuramente non cado nelle provocazioni, ma in alcune circostanze ritengo far capire che la libertà delle idee e di poter manifestare un pensiero politico appartiene a tutti, e che quindi le loro intimazioni non sortiscono alcun effetto”.

Il 3 agosto, Direzione Futura ha aperto la propria sede: la campagna elettorale è cominciata…

“La campagna elettorale è iniziata e l’inaugurazione della sede elettorale di direzione futura ha trasmesso energia, entusiasmo, forte voglia di cambiamento. È sotto gli occhi di tutti che è una città che fa passi indietro, che non dà opportunità ai giovani, che non parla di modernizzazione, che offre salari bassi, che non stimola gli investitori a venire qui. L’energia del 3 agosto, è stata la piena dimostrazione. I nostri cittadini hanno capito le potenzialità di Roccadaspide e che è ora di cambiare guida politica”.

Dove può andare Roccadaspide?

“Roccadaspide sicuramente può andare verso una direzione di crescita e sviluppo, ma la cosa che ritengo prioritaria in questo momento storico sia quella di migliorare la qualità della vita della nostra comunità. Migliorare la qualità della vita significa infrastrutture moderne, una sanità efficiente, guardare con attenzione al tema dell’ambiente, visti i recenti fatti avvenuti, offrire opportunità reali ai giovani, puntare sul merito e coinvolgere gli attori economici e sociali: commercianti, liberi professionisti, imprenditori, artigiani, associazioni, comitati, fondazioni. Insomma, il vero motore di una comunità, sviscerando con loro le criticità ambito per ambito e mettendo a disposizione tutti i rapporti e gli strumenti istituzionali utili per migliorarne le opportunità”.

Perché De Matteis pensa sia l’uomo giusto?

“Penso che Giuseppe De Matteis sia l’uomo giusto perché incarna tutti questi principi di cui parlavo. Oltre alle caratteristiche umane che è una bravissima persona, politicamente gli riconosco molti pregi tra cui l’ascolto, la capacità di confrontarsi con tutti, la perspicacia di comprendere i reali bisogni di una comunità; ma soprattutto un carattere pacato ed equilibrato. Aspetto fondamentale per un amministratore. Insomma, l’esatto contrario dell’attuale primo cittadino”.