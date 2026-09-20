Salerno, sabato “Passeggiata della salute”

Salerno rilancia i temi della prevenzione e propone per sabato 26 settembre la “Passeggiata della salute”, un evento al quale sono chiamati tutti i cittadini. “Cinque chilometri di prevenzione” sottolineano gli organizzatori, con partenza alle 8,30 da Piazza della libertà e arrivo previsto sul Lungomare Colombo, dove saranno allestiti stand con punti di dimostrazione e dialoghi con i partecipanti. Si tratta di un’iniziativa ideata per promuovere la prevenzione delle malattie cardiovascolari e per sollecitare l’importanza di corretti stili di vita, ambiti nei quali si è fatto molto poco soprattutto a livello istituzionale, per cui sarà necessario ritessere rapporti organici tra strutture pubbliche, private e mondo del volontariato. Una necessità, questa della coesione e collaborazione, da rilanciare come necessaria per non vanificare quanto di buono viene proposto a livello di singoli enti o sodalizi. La manifestazione, alla quale si lavora da mesi per il più ampio coinvolgimento possibile, è stata organizzata dall’Associazione Grazie di Cuore, presieduta dal cardiologo Carmine Landi, e si svolgerà sotto il patrocinio del Comune di Salerno, ASL, CIP. È prevista la partecipazione delle maggiori strutture sanitarie e associazioni di volontariato del territorio provinciale. «Ci è sembrato indispensabile – commenta il cardiologo Carmine Landi – organizzare questa “Passeggiata della salute”, per richiamare l’attenzione di tutta la città, in particolare dei giovani, su un tema di fondo della nostra vita associata: la difesa e l’irrobustimento del diritto alla salute. Noi da anni siamo impegnati in tante iniziative di formazione – in primo luogo la cardio-protezione, attraverso l’utilizzo dei defibrillatori nel maggior numero di luoghi possibili, sia pubblici che privati – ma ogni attività non si tradurrà mai in efficaci strategie se non costruiremo una nuova cultura della vita e della prevenzione. Per questo motivo, noi dell’Associazione Grazie di cuore sosteniamo da sempre che ogni discorso associativo sulla difesa del diritto alla salute prevede una più efficace cultura civica e una più concreta democrazia diretta senza le quali ogni sforzo potrebbe risultare vano». All’insegna del motto “Camminare è salute”, tutti i partecipanti riceveranno assistenza nel corso della manifestazione e saranno previste dimostrazioni pratiche di primo soccorso e uso del defibrillatore (BLSD), con simulazioni di intervento in caso di arresto cardiaco. Purtroppo, sono ancora tantissimi in città e nella provincia di Salerno i casi in cui si verificano morti improvvise per attacchi cardio circolatori, decessi che potrebbero essere evitati se solo vi fossero strumenti adeguati e soccorsi tempestivi, che da tempo l’associazione presieduta da Landi richiede con forza ma spesso registrando tanta indifferenza pubblica. Da indiscrezioni trapelate, il sindaco De Luca si è fatto carico del problema sin dalla campagna elettorale e al più presto potrebbe essere varato un piano organico di prevenzione cardiovascolare che dovrebbe coinvolgere l’intera città. Al termine della Passeggiata, sarà allestito un Villaggio della Salute, nel quale saranno presenti gazebo informativi con medici e altri professionisti dell’area sanitaria che illustreranno ai cittadini i temi più caldi e spesso trascurati della prevenzione. Tra le varie realtà che parteciperanno al Villaggio vi saranno i più qualificati centri territoriali: Neuromed illustrerà le strategie da seguire per la prevenzione e la cura dell’ictus cerebrale; Servisan dialogherà con i cittadini sulle aritmie cardiache e il triste e gravissimo problema della morte cardiaca improvvisa; Formed, invece, fornirà notizie e percorsi relativi all’educazione alimentare e alla consulenza nutrizionale. Sarà presente anche il Check up, che fornirà utili notizie relative sia alla diagnostica che alla prevenzione delle maggiori malattie. «La Passeggiata – conclude Landi – prospetta alla cittadinanza l’elemento aggregante del movimento, utile sia per la salute fisica che per la socializzazione, mentre il Villaggio della Salute sarà un primo, organico contatto tra cittadinanza e gli operatori per richiamare l’attenzione sulla necessità di proteggere il nostro bene più grande, che è appunto quello della salute. Bene garantito dalla nostra Costituzione e troppo spesso dimenticato».