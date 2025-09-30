Flotilla e Gaza, la circolare: "Antagonisti intensificano azione, culmine tensione in corteo 4 ottobre" - Le Cronache
  • Settembre 30, 2025
(Adnkronos) – "Le recenti evoluzioni del delicato e complesso contesto geopolitico mediorientale, su cui si innesta la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, hanno progressivamente, ma costantemente generato un clima di tensione collettiva destinata a culminare nel corteo nazionale di Roma previsto per il prossimo 4 ottobre". E' quanto si legge nella circolare, a quanto apprende l'Adnkronos, inviata oggi a questori e prefetti dal direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato Forgione su disposizione del capo della Polizia Vittorio Pisani.  Nella circolare si sottolinea che "si è recentemente intensificata la mobilitazione antagonista in appoggio alla causa palestinese e contro le azioni militari dello Stato di Israele, contraddistinta da una ragguardevole partecipazione di persone e dall'estemporaneità delle iniziative".  
Dal 1 al 6 ottobre quindi, si legge nella circolare, per "fronteggiare adeguatamente manifestazioni anche a carattere estemporaneo in numerose città italiane, si pone la necessità di assicurare l'impiego di significative risorse, soprattutto in termini di unità del personale delle Forze di polizia, indispensabili per garantire il regolare svolgimento delle iniziative in argomento e, in via generale, per far fronte a tutte le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, che rendono essenziale garantire la massima disponibilità operativa del personale". (di Giorgia Sodaro)  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

