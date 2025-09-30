Atalanta-Bruges 2-1, la Dea vince in rimonta con Samardzic e Pasalic

(Adnkronos) – Vittoria in rimonta 2-1 dell'Atalanta di Ivan Juric contro il Bruges, a Bergamo, nella seconda sfida della fase campionato della Champions League. Oggi, martedì 30 settembre, i nerazzurri hanno trovato i tre punti in una gara complicata: decidono le reti di Samardzic e Pasalic, che firmano la rimonta della Dea. Il Bruges era partito bene, senza lasciare spazi all'Atalanta e andando vicino al gol al 15' con Tzolis dalla distanza: palla alta sopra la traversa. Al 20' Ederson si mette in proprio e libera il destro ma la conclusione finisce sul fondo. Al 38' Tzolis, servito da Tresoldi, dal limite rientra sul destro e con il pallone disegna una traiettoria perfetta che batte Carnesecchi per lo 0-1. L'Atalanta parte forte nella ripresa, ma arrivare dalle parti della porta belga non è semplice. Al 60' ci prova Lookman dalla sinistra, ma para Jackers. I nerazzurri aumentano i ritmi e al 68' tocca al mancino di Samardzic tentare, ma il pallone termina sul fondo. Il pareggio arriva al 74' sul calcio di rigore realizzato da Samardzic, che con il mancino incrocia e spiazza Jackers per l'1-1. La spinta dell'Atalanta non si ferma e al 79' va ancora vicina al raddoppio: Sulemana protagonista di un'ottima giocata dal limite e con il destro prova a piazzarla all'incrocio, il pallone esce di pochissimo. Il Bruges però in ripartenza rischia di essere letale ma è bravo Carnesecchi ad opporsi con un pizzico di fortuna dopo uno scellerato retropassaggio di Musah. Poi il gol vittoria arriva all'87' grazie a Pasalic che infila di testa sull'assist di Musah che, sempre di testa, fa da sponda su cross al bacio di Samardzic per il 2-1 finale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
