Fisciano. Grande successo per le visite gratuite - Le Cronache Provincia
Givova, vittoria con dedica a Domenico
Sarno. Processo bis per il piromane del Comune
Gemellaggio tra Vietri sul Mare e Sarreguemines
  • Novembre 30, 2025
Una domenica all’insegna della prevenzione e della solidarietà. E’ quella che si è svolta oggi presso la sede dell’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano, alla frazione Lancusi, dove si sono tenuti due appuntamenti molto attesi: le visite urologiche gratuite a cura del dott. Gaetano Sessa e le donazioni di sangue. Nutrita la partecipazione di persone, che attraverso le donazioni di sangue sono accorse (circa 20 le donazioni effettuate) per mettere in atto un gesto di altruismo verso il prossimo, approfittando altresì (i soggetti maschili) di sottoporsi ad una visita urologica (circa 30 le visite effettuate) per verificare il proprio stato di salute. Sossio Sessa e Vincenzo Sessa de “La Solidarietà”, insieme ad altri volontari, hanno offerto il proprio sostegno per l’organizzazione dei due appuntamenti. “A nome mio personale e dell’intero sodalizio che rappresento – dichiara Sossio Sessa a nome de “La Solidarietà” – desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento al dott. Gaetano Sessa che ha dedicato il proprio tempo e competenza per le visite urologiche, ai volontari che con grande disponibilità hanno contribuito alla buona riuscita di questa iniziativa, e a tutti coloro che si sono impegnati con passione per rendere possibile questa giornata della prevenzione, che ha visto oltremodo impegnati i volontari del VOOS (Volontari Ospedalieri Sangue Salerno), grazie al dott. Gaetano Fasolino, nell’organizzazione delle donazioni di sangue. Un grazie di cuore a tutti voi”.

