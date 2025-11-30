Givova, vittoria con dedica a Domenico

Ruvo di Puglia – Givova Scafati 75-100 (14-26, 14-22, 28-27, 19-27)

Ruvo di Puglia: Brooks 7, Anumba 7, Musso 6, Ulaneo 16, Laquintana 5, Granieri n.e., Reale 4, Moody 14, Jerkovic 10, Nikolic 6, Borra n.e..

Head coach Stefano Rajola, assistente Mirco Francese.

Givova Scafati: Walker 14, Chiera 8, Iannuzzi n.e., Mollura, Allen 24, Italiano 9, Mascolo 18, Pullazi 8, Caroti 15, Fresno 4.

Head coach Frank Vitucci, assistente Alberto Mazzetti.

Con carattere e maturità, la Givova Scafati impiega appena dieci minuti per entrare in totale controllo della sfida con Ruvo di Puglia (75-100) e incassare un successo che rappresenta la terza vittoria consecutiva, dopo quelle casalinghe con Pistoia e Rieti. I gialloblu mostrano una crescita esponenziale nella fase difensiva ma sanno blindare il proprio canestro quando serve. La dimostrazione sono i soli 28 punti concessi nel primo tempo agli avversari. Otto giocatori a referto, quattro in doppia cifra. Altra partita con tanti punti realizzati. Superlativo Allen (24 punti e 10 rimbalzi), altra partita positiva di Mascolo (18 punti e 4 assist), bene anche Walker e Pullazi. Oltre a Caroti che, al rientro dopo due partite, segna 15 punti con un 5 su 6 nelle triple. L’unica nota stonata sono i liberi: 9 su 16. Ma stavolta davvero poco importa. Al termine della gara, la squadra e la società del patron Nello Longobardi hanno voluto dedicare la vittoria a Domenico Boccia, il giovane tifoso di Scafati colto da malore nei giorni scorsi.La partita:

E’ una “partenza-razzo” quella gialloblu. Che dopo un primo break di 5-0 subiscono un controparziale di 6-0 firmato Jerkovic. Ma salgono subito in cattedra Walker e Allen nelle triple, Mascolo si divide tra penetrazioni ed assist e Pullazi fa a sportellate sotto canestro. Ne viene fuori un break di 16-0 per gli ospiti. E così al 6’ la Givova Scafati è sul 6-23 (massimo vantaggio di +17). Mollura, sempre efficace in difesa, va definitivamente in panca per una botta rimediata e comincia per Vitucci – che tiene precauzionalmente a riposo anche Iannuzzi – la girandola dei cambi. La Givova rallenta e non riesce più ad andare a canestro con continuità, nonostante mantenga sempre il pieno controllo della partita. Moody e Nikolic, invece, vanno a segno e i pugliesi così tornano a -9 a 25 secondi dalla fine del primo quarto grazie a un parziale di 8-0 (14-23). A sbloccare Scafati è, però, una tripla di Caroti che fissa il punteggio sul 14-26 al 10’.

Il secondo quarto inizia con Pullazi sugli scudi, ma ancora con poca capacità realizzativa della squadra. Al 14’ è 19-30, con i gialloblu che in questa fase tengono soprattutto in difesa e costringono gli avversari al 29% nei tiri da 2 nonostante un 50% nelle triple. Un canestro dalla lunga di Italiano rimette a debita distanza gli avversari (26-37 al 18’). Poi Scafati ricomincia a bucare la retina con facilità grazie a Caroti e Walker da 3. A novanta secondi dal riposo lungo è 26-43. Alla sirena è nuovo massimo vantaggio: +18 (28-46) e inerzia tutta nelle mani della Givova Scafati. Nella seconda parte di gara lo spartito non cambia. I gialloblu sono in controllo e, nonostante i problemi di falli e di rotazioni, evitano ogni tentativo di recupero di Ruvo. Al 25’ il distacco è addirittura invariato, con Allen praticamente immarcabile: 37-57 (+20 nuovo massimo vantaggio). Gli americani di Ruvo di Puglia, Moody e Brooks, con una raffica di triple cercano una sortita. Al 28’ è 53-64, Vitucci è costretto a chiamare time out. Il coach gialloblu ottiene una risposta immediata dalla sua squadra un mini parziale di 9-3 che porta all’ultimo riposo sul 56-73. L’ultimo periodo conta solo per le statistiche e per far registrare, al 38’, il nuovo massimo vantaggio per Scafati: 69-96, per il +27. Si chiude senza sussulti sul 75-100.