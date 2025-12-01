Emma Bonino ricoverata in gravi condizioni - Le Cronache Ultimora
Emma Bonino ricoverata in gravi condizioni
  Dicembre 1, 2025
Ore di preoccupazione per Emma Bonino. La leader radicale è giunta in serata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito di Roma. E la situazione è apparsa subito grave: da fonti sanitarie si apprende che è stato deciso di trasferirla nel reparto di terapia intensiva. Da +Europa fanno sapere che l’ex ministra, che ha 77 anni, è vigile. Bonino ha lottato a lungo con un tumore che l’aveva colpita al polmone sinistro dieci anni fa e da cui nel 2023 aveva annunciato di essere guarita

