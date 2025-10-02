Fiorentina-Sigma Olomuc: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - Le Cronache
Fiorentina-Sigma Olomuc: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Fiorentina-Sigma Olomuc: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

  • Ottobre 2, 2025
Fiorentina-Sigma Olomuc: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Fiorentina esordisce in Conference League. La squadra viola sfida oggi, giovedì 2 ottobre, i cechi del Sigma Olomuc – in diretta tv e streaming – allo stadio Franchi di Firenze, nella prima giornata della competizione europea che li ha visti arrivare per due volte in finale negli ultimi tre anni. La scorsa stagione invece la corsa della Fiorentina si è esaurita in semifinale, dove è stata battuta dal Betis Siviglia. I viola di Pioli sono reduci dallo 0-0 di Pisa e sono ancora a secco di vittorie nelle cinque giornate di Serie A disputate fin qui.  La sfida tra Fiorentina e Sigma Olomuc è in programma oggi, giovedì 2 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 
Fiorentina (3-4-1-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Piccoli, Dzeko. All. Pioli 
Sigma Olomuc (4-2-3-1): Koutny; Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Beran, Breite; Dolznikov, Tkac, Michez; Vasulin. All. Janotka  Fiorentina-Sigma Olomuc sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  
