Noi Moderati, l’on Bicchielli verso l’addio

Si respira aria di profonda crisi in Noi Moderati, dove il deputato salernitano Pino Bicchielli sembra essere a un passo dall’addio. Le tensioni, che si sono accumulate a causa di crescenti incomprensioni con la leadership nazionale del partito, potrebbero sfociare in una scissione. Il malcontento sarebbe scaturito dall’incarico ricevuto da Bicchielli per mano del sottosegretario di Stato, Giorgio Silli. A seguito di questa nomina, il partito avrebbe esercitato pressioni su Bicchielli, chiedendo le sue dimissioni da ogni ruolo interno per una presunta incompatibilità. Questa richiesta avrebbe fatto precipitare la situazione, portando il deputato a considerare l’uscita La mossa di Bicchielli non sarebbe un caso isolato. Silli, da sempre vicino all’ex governatore della Liguria Giovanni Toti, sembra essere il primo di una serie di esponenti pronti a lasciare il partito. Si profila quindi il rischio di un esodo che potrebbe mettere seriamente in discussione la stabilità futura di Noi Moderati.
