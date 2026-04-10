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Fico, ‘contro criminalità lavoro sinergico per Campania più sicura’

  • Aprile 10, 2026
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Fico, ‘contro criminalità lavoro sinergico per Campania più sicura’

“Lavoriamo ognuno dal proprio punto per una città ed una Regione sempre più sicure”. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico, intervenendo alla festa della polizia di Stato che è stata celebrata oggi in piazza del Plebiscito, a Napoli. Il governatore ha rimarcato che bisognerà proseguire lungo la strada intrapresa per contrastare la crimine, ovvero “quello che stiamo facendo ogni giorno, facendo sempre di più, partendo dalla formazione nella scuola, con un lavoro integrato tra tutte le istituzioni”.

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