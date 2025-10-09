Fico, assessori competenti che mettano al centro etica pubblica

“Gli assessori devono essere persone competenti che mettano al centro l’etica pubblica. Questo vale anche nelle scelte della partecipate, in cui devono esserci dei grandi manager del loro settore che sanno che strade prendere. Su questi valori andiamo avanti pensando alla massima forza dei servizi pubblici”. Lo ha detto Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Campania. Fico, parlando dal palco nella presentazione della capolista del Pd Francesca Amirante, ha sottolineato che “oggi la colpa della classe politica – ha detto – è che spesso prende, si arrocca e non dà più un senso di comunità, di appartenenza, della politica come servizio per dare ai cittadini. La politica non guarda più la cittadinanza ma noi insieme dobbiamo costruire una nuova storia. Penso ai diritti base, come il mare che una famiglia deve in futuro potersi godere da Bagnoli fino a Castellammare di Stabia. Ma penso anche agli ospedali in cui deve contare il curriculum, come hai studiato, non la logica dell’appartenenza familiare o politica. Serve per i prossimi anni un sistema nuovo di partecipazione, in cui fare tavoli della Regione che ascolti e usi davvero il contributo di idee dei cittadini per andare avanti su forti temi come quello della Circumvesuviana”.
