Sannazaro, il Teatro Arbostella: “Noi ci siamo” - Le Cronache Spettacolo e Cultura
Edicola

Notizie Flash!

Sannazaro, il Teatro Arbostella: “Noi ci siamo”
Morto a 84 anni Mimmo Liguoro, storico volto Rai
De Luca: pronta la rivoluzione urbanistica per Salerno
Campania, Cirielli si dimette da consigliere per restare deputato
teatro Spettacolo e Cultura

Sannazaro, il Teatro Arbostella: “Noi ci siamo”

  • Febbraio 18, 2026
  • 0
  • 107
  • 1 Min Read
Sannazaro, il Teatro Arbostella: “Noi ci siamo”

La mobilitazione, da parte del mondo del teatro, dello spettacolo, e più in generale della cultura, è totale. E non solo a Napoli.

 

L’incendio che ha devastato il Teatro Sannazaro di Napoli, praticamente riducendolo quasi in cenere, ha già sollevato un’onda di solidarietà e di disponibilità.

Anche a Salerno Il Teatro Arbostella Gino Esposito si è unito – con un post, pubblicato già ieri sui propri canali social – al dolore per la tragedia che ha colpito il Teatro Sannazzaro di Napoli, distrutto  da un devastante incendio.

Bomboniera della cultura e dell’arte bella e sana che è iniziata con Scarpetta, i De Filippo e poi luogo simbolo di una grande artista come Luisa Conte.

Noi ci siamo“: questo il messaggio rivolto da Arturo Esposito e Imma Caracciuolo, che gestiscono il Teatro Arbostella e ne curano la direzione artistica, che si sono subito detti pronti ad organizzare qualsiasi evento per devolvere l’incasso alla ricostruzione rapida di uno dei caposaldi della nostra cultura.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Spettacolo e Cultura

Il dono di Guido Cataldo: un musical

«Io sono Matteo! Il mio nome vuol dire: “Il dono di

Liberato Gibboni
Settembre 16, 2012
Spettacolo e Cultura

I vincitori del premio Grassi

Pittura, scultura, artigianato artistico ancora una volta hanno avuto il loro

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Spettacolo e Cultura

Giovani avvocati a sostegno dellEtiopia

L’estate da poco conclusa lascia dietro di sé temperature incredibilmente alte,

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Spettacolo e Cultura

Ogni otto minuti nel mondo una lei

«Ogni otto minuti nel mondo una donna viene assassinata. Per gelosia,

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Spettacolo e Cultura

Musica italiana: Numeri Primi con Elisa e

Dopo il successo al Teatro Filarmonico di Verona, l’Orchestra vocale “Numeri

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012