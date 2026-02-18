Sannazaro, il Teatro Arbostella: “Noi ci siamo”

La mobilitazione, da parte del mondo del teatro, dello spettacolo, e più in generale della cultura, è totale. E non solo a Napoli.

L’incendio che ha devastato il Teatro Sannazaro di Napoli, praticamente riducendolo quasi in cenere, ha già sollevato un’onda di solidarietà e di disponibilità.

Anche a Salerno Il Teatro Arbostella Gino Esposito si è unito – con un post, pubblicato già ieri sui propri canali social – al dolore per la tragedia che ha colpito il Teatro Sannazzaro di Napoli, distrutto da un devastante incendio.

Bomboniera della cultura e dell’arte bella e sana che è iniziata con Scarpetta, i De Filippo e poi luogo simbolo di una grande artista come Luisa Conte.

“Noi ci siamo“: questo il messaggio rivolto da Arturo Esposito e Imma Caracciuolo, che gestiscono il Teatro Arbostella e ne curano la direzione artistica, che si sono subito detti pronti ad organizzare qualsiasi evento per devolvere l’incasso alla ricostruzione rapida di uno dei caposaldi della nostra cultura.