Fico a Salerno, risultati elettorali mai scontati

“Credo che i risultati elettorali a prescindere non siano mai scontati. Io so solo che noi dobbiamo pensare ai nostri programmi, ai nostri valori, al nostro campo e testa bassa lavorare con umiltà e grande ambizione di fare bene su tutto il territorio campano. Ed e quello che stiamo facendo ed è quello che farò”. Così Roberto Fico, a margine di un evento a Salerno, ha commentato le dichiarazioni di Piero De Luca all’Assemblea del Pd, quando ha detto “Il partito è vivo, la vittoria alle elezioni non è scontata”. Ai giornalisti che chiedono sull’assenza questo pomeriggio dell’establishment del Pd locale e del deluchiani e detto: “Non mi preoccupa niente. Io credo che Salerno sia una grandissima e bellissima città, piena di opportunità e iniziative”