Feldi, doppia rimonta contro il Napoli

Un derby dalle mille occasioni, dalle mille emozioni e soprattutto che vede una Feldi Eboli mai doma uscire dal PalaJacazzi di Aversa con un punto importantissimo conquistato in casa del Napoli Futsal. Finisce 4-4 il derby valido per la 17^ giornata di Serie A, con le volpi ebolitane protagoniste di una doppia rimonta (da 2-0 a 2-2, poi da 4-2 a 4-4) raggiunta con la forza del gruppo e collettivo, guidato da un mister Antonelli che con i suoi time out ha dato il via alle azioni che hanno deciso le sorti della gara, prima riportando la Feldi in gara ad inizio primo tempo e poi costruendo tutti insieme la grande giocata che ha portato alla rete del decisivo pareggio di Ugherani. SVEGLIA – Borruto prova a rendersi pericoloso in apertura ma è Pelezinho a sbloccare il match dopo 30 secondi con un tiro deviato che inganna Montefalcone. La Feldi si fa vedere con un tentativo di Espindola ma il Napoli raddoppia con uno schema su calcio di punizione conquistato dall’ex Guilhermao. Salas tocca per Bolo che scarica un sinistro imparabile all’incrocio, 2-0 per gli azzurri. Mister Antonelli cerca di svegliare i suoi ragazzi con un time out prima di una rimessa laterale. La mossa è vincente, perchè appena si torna in gioco la Feldi pareggia con il solito Barra che in collaborazione con il suo marcatore la mette in rete, la Divisione assegnerà autogol di Perugino. Il Napoli si riaffaccia in avanti con l’ex volpe Guilhermao che centra una clamorosa traversa praticamente a porta vuota. Gol mancato, gol subito, la solita legge che ben conosciamo. Infatti i rossoblù ristabiliscono la parità con con un grandissimo gol di Liberti, lasciato tutto solo dalla difesa partenopea ha il tempo di caricare un sinistro imparabile per Bellobuono, è 2-2. Reazione Napoli che si concretizza in un altro legno, stavolta a colpirlo è Bolo. Proprio il numero 24 degli azzurri poco dopo commette fallo, per l’arbitro è giallo ma Bolo non apprezza e inveisce contro il richiamo del direttore di gara, quest’ultimo è costretto addirittura a inseguere il giocatore fino in panchina per farsi ascoltare, ma sorvola sul suo comportamento. L’arbitro non fa sconti invece sul contrasto di gioco che vede coinvolto poco dopo Barra, il pivot delle volpi involontariamente colpisce con la mano il volto di Salas, per l’arbitro c’è volontarietà ed è rosso diretto. Un’espulsione pesante non solo per la gara ma anche perchè nel prossimo turno la Feldi affronterà i campioni d’Italia del Meta Catania senza il suo pivot. Feldi dunque in inferiorità numerica per 2 minuti, ma l’occasione migliore la creano proprio le volpi con Venancio. A 5 minuti dal termine doppia occasione in pochi secondi da una parte e dell’altra, prima Liberti colpisce a botta sicura con De Luca che salva sulla linea, poi sulla ripartenza Guilhermao si fa ipnotizzare da un ottimo intervento di Montefalcone. La Feldi nel finale di tempo ha l’occasione per andare in vantaggio con Etzi, che si inventa una gran giocata di tacco che però si stampa sul palo e strozza in gola l’urlo di gioia del numero 27 già pronto ad esultare. GRUPPO – Finisce in parità un primo tempo scoppiettante, dove non sono mancate giocate, agonismo, polemiche e gol di pregevole fattura. Nella ripresa le due squadre sono più attente e concedono meno in apertura, la prima occasione arriva sui piedi di Lemos che non riesce a concludere in modo pulito. Dall’altra parte è sempre Bolo il più pericoloso ma Montefalcone si fa trovare pronto. Poco dopo la metà del secondo tempo il Napoli torna avanti, segna ancora Pelezinho ma la giocata è tutta di Salas che supera praticamente tre uomini della Feldi e scarica per il brasiliano che fa 3-2. Passano 2 minuti e il Napoli allunga le distanze con un altro gran gol, stavolta di De Luca che stoppa di petto sul lancio del portiere e di sinistro la mette in buca d’angolo per il 4-2 dei padroni di casa. La Feldi però torna subito in partita con Vincenzo Caponigro che approfitta di un errore in fase d’impostazione di Salas e non perdona. A meno di 3 minuti dalla fine i rossoblù trovano il meritato pareggio con Ugherani, ancora una volta una rete nata dopo un time out di mister Antonelli che prepara con i suoi la giocata decisiva con il portiere di movimento che libera proprio il numero 8 al tiro che vale il 4-4 definitivo. SKY MATCH – Un match che come da pronostico ha regalato spettacolo e grandi giocate, con la Feldi Eboli che resta così al comando della classifica in attesa del recupero della gara sospesa tra Pomezia e Genzano. Unico neo l’espulsione di Barra che metterà la Feldi Eboli in una posizione scomoda per la prossima sfida. Infatti, domenica sera per lo Sky match in programma al Palasele arrivano i campioni d’Italia della Meta Catania e le volpi dovranno affrontarli senza il loro pivot.