Federpubblicità, Antonio Lezzi è il nuovo Presidente Provinciale


Federpubblicità, Antonio Lezzi è il nuovo Presidente Provinciale

  • Ottobre 15, 2025
Si è svolta questa mattina, presso la sede della Camera di Commercio di Salerno in via Clark, l’assemblea elettiva di Federpubblicità, la categoria verticale di Confesercenti dedicata al settore pubblicitario. Numerosi iscritti e concessionarie operanti in tutta la provincia hanno partecipato all’assemblea costitutiva, votando all’unanimità Antonio Lezzi come nuovo Presidente Provinciale. Antonio Lezzi, già coordinatore provinciale, ha espresso grande soddisfazione per la fiducia ricevuta: “Sono felice di questo attestato di stima da parte del gruppo dirigente e degli imprenditori del settore. Con la nascita del nuovo gruppo dirigente, ci impegneremo nei prossimi anni a sostenere le imprese e i territori, promuovendo dialogo, concertazione e attenzione alle sfide future.” Il neo presidente ha inoltre annunciato una fase di rinnovamento e ampliamento dell’associazione: “Federpubblicità si apre a nuove attività collaterali che affiancano il mondo della comunicazione e della pubblicità. Siamo convinti di poter portare benefici concreti alle imprese associate e rafforzare la nostra rappresentanza di categoria.” Durante l’assemblea, il presidente provinciale Raffaele Esposito ha sottolineato il valore umano e professionale di Lezzi, imprenditore stimato e sostenuto da numerosi colleghi: “Abbiamo conosciuto le sue qualità nel ruolo di coordinatore. La sua leadership sarà fondamentale per far crescere Federpubblicità e consolidare la fiducia degli imprenditori nel nostro progetto.” La giornata si è conclusa con entusiasmo e spirito di collaborazione, segnando un nuovo capitolo per il settore pubblicitario salernitano.

