Si è svolta questa mattina, presso la sede della Camera di Commercio di Salerno in via Clark, l’assemblea elettiva di Federpubblicità, la categoria verticale di Confesercenti dedicata al settore pubblicitario. Numerosi iscritti e concessionarie operanti in tutta la provincia hanno partecipato all’assemblea costitutiva, votando all’unanimità Antonio Lezzi come nuovo Presidente Provinciale. Antonio Lezzi, già coordinatore provinciale, ha espresso grande soddisfazione per la fiducia ricevuta: “Sono felice di questo attestato di stima da parte del gruppo dirigente e degli imprenditori del settore. Con la nascita del nuovo gruppo dirigente, ci impegneremo nei prossimi anni a sostenere le imprese e i territori, promuovendo dialogo, concertazione e attenzione alle sfide future.” Il neo presidente ha inoltre annunciato una fase di rinnovamento e ampliamento dell’associazione: “Federpubblicità si apre a nuove attività collaterali che affiancano il mondo della comunicazione e della pubblicità. Siamo convinti di poter portare benefici concreti alle imprese associate e rafforzare la nostra rappresentanza di categoria.” Durante l’assemblea, il presidente provinciale Raffaele Esposito ha sottolineato il valore umano e professionale di Lezzi, imprenditore stimato e sostenuto da numerosi colleghi: “Abbiamo conosciuto le sue qualità nel ruolo di coordinatore. La sua leadership sarà fondamentale per far crescere Federpubblicità e consolidare la fiducia degli imprenditori nel nostro progetto.” La giornata si è conclusa con entusiasmo e spirito di collaborazione, segnando un nuovo capitolo per il settore pubblicitario salernitano.
Post Recenti
- Federpubblicità, Antonio Lezzi è il nuovo Presidente Provinciale
- Meloni accelera su ‘fase 2’ per la ricostruzione a Gaza: oggi la riunione del governo
- Professioni, Venturini (iGuzzini): “Orgogliosi di partecipare a Congresso ingegneri”
- Caporalato in appalti pubblici, 5 indagati: perquisizioni in 8 regioni
- Professioni, Belli (Kimia): “Da oltre 45 anni al fianco degli ingegneri”
Categorie
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco