S è svolta la diciassettesima Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese. L’iniziativa – denominata Pmi Day – è stata realizzata a Salerno e provincia dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Salerno con la finalità di far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa e le opportunità che può offrire ai giovani, attraverso incontri e visite guidate nelle aziende associate. Il PMI DAY – organizzato da Piccola Industria in collaborazione con le Associazioni di Confindustria – è patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. È inserito nell’ambito della Settimana della Cultura d’Impresa, giunta alla XXV edizione, che Confindustria organizza per promuovere in modo costante e innovativo i valori di impresa e il legame con il territorio e nella Settimana Europea delle PMI organizzata dalla Commissione Europea per promuovere lo spirito imprenditoriale. Sono otto le aziende di Salerno e provincia che hanno aperto le porte agli studenti salernitani: Bioplast Srl di Fisciano, Essenia Uetp di Salerno, Genea Consorzio Stabile di Salerno; I.M.C. S.r.l. di Salerno; Mgr S.R.L. di Cicerale, Sautech S.R.L. Di Cava Dei Tirreni, Tekla S.r.l. di Sarno; Virvelle S.r.l. di Salerno che hanno accolto le classi di: IIS Pacinotti di Scafati; IIS Giovanni XXIII di Salerno; IIS “G. Galilei – R. Di Palo” di Salerno; IIS Vico De Vivo di Agropoli; IIS “Basilio Focaccia” di Salerno; IIS Fermi di Sarno; Liceo Regina Margherita di Salerno, per un totale di 250 studenti. “Questa edizione del Pmi Day – ha commentato il Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Salerno, Marco Gambardella – focalizza l’attenzione sull’importanza di “Crescere”, crescere vuol dire innovare e sviluppare nuove idee e nuove soluzioni: è ciò che facciamo noi quotidianamente nelle nostre aziende, è ciò che fanno i ragazzi di oggi portando le loro idee e la loro energia all’interno delle nostre comunità. Intendiamo fare questo percorso insieme per far sì che gli studenti di oggi e i lavoratori di domani rimangano qui ed insieme alle aziende contribuiscano alla crescita del territorio.” In occasione del PMI DAY, gli imprenditori salernitani hanno incontrato gli studenti per raccontare il proprio percorso professionale e imprenditoriale, condividendo le decisioni che hanno segnato la loro attività e quelle che affrontano quotidianamente. Un confronto sulle opportunità da cogliere, sui rischi da gestire, sui traguardi raggiunti e sulle difficoltà da superare in un contesto economico caratterizzato da trasformazioni sempre più rapide e continue.