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Famiglia nel bosco, mamma Catherine trova lavoro come docente a Roma: il corso sull”Intelligenza naturale’

  • Novembre 1, 2026
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Famiglia nel bosco, mamma Catherine trova lavoro come docente a Roma: il corso sull”Intelligenza naturale’

(Adnkronos) –
Catherine Birmingham, mamma della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli (Chieti), sarà docente a Roma. Come precisato da Simone Pillon, legale della donna e del marito Nathan Trevallion, “ha ricevuto un incarico di collaborazione nell’ambito di un corso sull”Intelligenza naturale’ su cui sta lavorando un importante istituto romano. La collaborazione non è finalizzata a reperire risorse per la costruzione della nuova casa familiare, essendo previsto poco più di un rimborso spese”. La nota dell’avvocato “a precisazione di alcune indiscrezioni apparse sugli organi di stampa”. 

La signora Birmingham, puntualizza Pillon, “porterà ai partecipanti al corso la propria esperienza e testimonianza personale e professionale. Il tema portante sarà: ‘Il modello dell’intelligenza naturale è preferibile rispetto a quello di un’intelligenza artificiale basata sul conformismo, sui luoghi comuni e sulla predisposizione e imposizione di modelli di vita’”. 

“Catherine – conclude il legale – è una persona colta, preparata e di grande intelligenza e saprà certamente offrire ai partecipanti un importante contributo esperienziale, sia come madre sia come professionista”. 

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