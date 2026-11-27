Guglielmo Scarlato

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge-delega per la revisione del Testo unico degli enti locali. Tra le novità più significative vi è il ritorno all’elezione a suffragio universale e diretto dei presidenti e dei Consigli provinciali, dopo dodici anni di elezioni di secondo livello introdotte dalla legge Delrio. È un passo avanti nel percorso di restituzione ai cittadini di una scelta democratica che era stata loro sottratta. E il principio che lo ispira è condivisibile: chi governa un territorio deve poter contare sulla legittimazione diretta dei suoi cittadini. Ma proprio questa decisione rende ancora più evidente una singolare contraddizione del nostro sistema istituzionale. Perché i cittadini possono tornare a scegliere direttamente il presidente della Provincia, ma non possono scegliere liberamente tutti i propri rappresentanti alla Camera e al Senato? Per le Province si riconosce che la legittimazione democratica debba passare attraverso il voto diretto dei cittadini. Per il Parlamento, invece, si continua a conservare un sistema che limita significativamente la loro libertà di scelta. La nuova legge elettorale nazionale mantiene infatti meccanismi di candidature bloccate e di selezione dei rappresentanti affidati alle decisioni delle forze politiche. Il capolista bloccato resta sottratto alla scelta dell’elettore: è il partito a stabilire chi occuperà quella posizione e, dunque, chi avrà la certezza dell’elezione. Ma c’è un aspetto ancora più significativo, che merita particolare attenzione. La riforma prevede un premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, attribuito alla lista o coalizione che raggiunga almeno il 42% dei voti validi in entrambe le Camere. Non si tratta soltanto di un premio numericamente consistente. I 105 seggi aggiuntivi sono assegnati attraverso apposite liste circoscrizionali e regionali, con candidati che non sono direttamente selezionabili dagli elettori attraverso il voto di preferenza. Si determina così una duplice limitazione della scelta democratica: da una parte i capilista bloccati, dall’altra una quota rilevante di rappresentanti parlamentari individuata attraverso liste sottratte alla scelta personale degli elettori. Quanto al premio di maggioranza, è evidente che la governabilità costituisca un’esigenza istituzionale legittima. Ma non può essere confusa con la questione delle liste bloccate, che riguarda un principio completamente diverso: il diritto degli elettori di scegliere i propri rappresentanti. E neppure può giustificare qualsiasi alterazione della rappresentanza. Un premio di 105 seggi, collegato al raggiungimento della soglia del 42%, pone un problema evidente di proporzionalità e di ragionevolezza. La stabilità delle maggioranze è un obiettivo da perseguire, ma non può essere ottenuta sacrificando in misura eccessiva il rapporto tra consenso elettorale e composizione delle assemblee parlamentari. Il giusto equilibrio tra rappresentanza e governabilità non consiste nel privilegiare la seconda a discapito della prima. Consiste nel garantire entrambe, senza che una diventi la ragione per comprimere l’altra. Ma c’è un’altra questione, forse ancora più importante, che riguarda la stessa forma di governo. Se l’obiettivo politico era quello di imprimere una svolta decisiva verso l’elezione diretta del Presidente del Consiglio, allora si sarebbe dovuto insistere fino in fondo sulla riforma della Costituzione. Si sarebbe dovuto affrontare apertamente il tema della trasformazione della nostra forma di governo parlamentare, discutendone tutte le conseguenze sugli equilibri costituzionali, sul ruolo del Presidente della Repubblica, sul rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento e sul sistema dei contrappesi istituzionali. E si sarebbe dovuto percorrere il procedimento previsto dall’articolo 138 della Costituzione, assumendo anche la possibilità di sottoporre la riforma al referendum confermativo. Non invece perseguire, attraverso una legge elettorale ordinaria, una sorta di investitura popolare sostanzialmente diretta del Presidente del Consiglio, accompagnata da un premio di maggioranza e da un vincolo politico sulla formazione del Governo. Formalmente il Presidente della Repubblica conserva le proprie prerogative costituzionali di nomina. Ma il combinato disposto dell’indicazione preventiva del candidato alla Presidenza del Consiglio e del premio di maggioranza può produrre effetti profondi sugli equilibri della forma di governo. Una trasformazione di questa portata non può essere introdotta surrettiziamente, sotto traccia, attraverso una legge ordinaria, senza affrontare apertamente il confronto e le garanzie che una revisione costituzionale comporta. E allora torniamo alla domanda iniziale. Se riteniamo giusto restituire ai cittadini il diritto di scegliere direttamente chi deve amministrare la Provincia, perché non riconosciamo loro lo stesso diritto quando devono scegliere chi siederà in Parlamento? Non si tratta di contestare il ruolo dei partiti, né la loro indispensabile funzione costituzionale. Si tratta di ricordare che i partiti devono concorrere alla formazione della volontà politica, selezionare le candidature e proporre programmi, ma non possono trasformarsi nei proprietari della rappresentanza parlamentare. C’è qualcosa di paradossale in un sistema che restituisce agli elettori la scelta diretta dei propri amministratori provinciali e, contemporaneamente, conserva meccanismi che affidano alle segreterie politiche una grandissima parte della composizione del Parlamento e incidono profondamente sulla stessa investitura del Governo. La questione è di coerenza istituzionale, prima ancora che di appartenenza politica. La sovranità appartiene al popolo. Non può essere a geometria variabile. La democrazia non consiste soltanto nel chiamare i cittadini alle urne. Consiste nel riconoscere loro il diritto di scegliere davvero chi li rappresenterà e nel rispettare le regole costituzionali quando si intende modificare gli equilibri dei poteri dello Stato. E questo principio dovrebbe valere per una Provincia come per il Parlamento e per il Governo della Repubblica