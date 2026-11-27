Accendere i riflettori sui rischi legati all’assunzione inconsapevole di GHB, ketamina e altre molecole psicoattive, rafforzando la sinergia tra sanità pubblica, magistratura, forze dell’ordine e istituzioni scolastiche per contrastare gli abusi ai danni dei giovani. È questo l’obiettivo dell’incontro “Scegliere di divertirsi… senza paura. Informazione, prevenzione e consapevolezza sulle droghe dello stupro”, svoltosi ieri mattina nell’Aula Scozia dell’Azienda ospedaliero-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. L’appuntamento si inserisce nell’ambito della settimana di sensibilizzazione promossa dal nosocomio salernitano dal 23 al 27 novembre negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado aderenti, una campagna avviata proprio in occasione della settimana in cui ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne celebrata lo scorso 25 novembre. L’iniziativa nasce per fornire soprattutto alle giovani donne strumenti concreti di conoscenza e autoprotezione rispetto alle cosiddette droghe dello stupro, sostanze stupefacenti e psicotrope sempre nuove che, se ingerite senza saperlo, alterano lo stato di coscienza, riducono la capacità di autodeterminazione e compromettono le possibilità di difesa della persona. Nel corso della mattinata, alla presenza di studenti, operatori sanitari e rappresentanti delle forze dell’ordine, i professionisti del Ruggi hanno affiancato al confronto istituzionale un punto informativo e dimostrativo dedicato ai braccialetti e ai dispositivi rilevatori per il controllo delle bevande, illustrando le modalità di utilizzo dei test, i possibili segnali di manomissione dei bicchieri e i canali di assistenza attivi sul territorio, a partire dal numero nazionale antiviolenza 1522. Ai lavori hanno preso parte il prefetto di Salerno Francesco Esposito, il questore Olimpia Abbate, il procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore Luigi Alberto Cannavale e il procuratore aggiunto vicario della Procura di Salerno Rocco Alfano, con le conclusioni affidate all’assessore regionale alle Pari Opportunità Claudia Pecoraro. Ad aprire l’incontro con i saluti istituzionali è stato il direttore generale dell’Aou Ruggi, Nicola Cantone, che ha inquadrato la campagna come un percorso strutturato di prevenzione rivolto alle nuove generazioni. “È un’iniziativa che nasce per sensibilizzare i giovani e le giovani donne su un tema particolarmente delicato, che trova sicuramente radici in problematiche di natura socio-antropologica, senza ombra di dubbio”, ha dichiarato il manager del Ruggi. Cantone ha quindi evidenziato la portata innovativa della collaborazione costruita tra le istituzioni del territorio per trasformare la sensibilizzazione in azioni concrete. “È un’iniziativa che rappresenta una startup, perché stiamo mettendo in campo come istituzioni una serie di interventi e di attività programmatiche che dovrebbero portare a risultati di sensibilizzazione e a un elevato livello di attenzione”, ha aggiunto il direttore generale. Sul piano clinico e tossicologico è intervenuto il dottor Bruno Charlier, del Laboratorio di Farmacocinetica e Tossicologia dell’Aou Ruggi di Salerno, soffermandosi in primo luogo sulle caratteristiche chimiche che rendono queste molecole così insidiose nei contesti ricreativi. “Sono sostanze che possono essere incolore, insapore e inodore una volta aggiunte a un drink, quindi è virtualmente impossibile riconoscerle o rendersi conto di averle assunte. Per questo motivo si parla di assunzioni inconsapevoli”, ha spiegato lo specialista. Charlier ha poi indicato le regole pratiche di prudenza da adottare durante le serate nei locali pubblici. “Noi facciamo una campagna di consapevolezza e di promozione: la cosa importante è la prevenzione. Quello che mi sento di dire ai ragazzi è di osservare quando viene preparato il proprio drink, fare in modo che lo prepari sempre un barman sotto i propri occhi e non perdere mai di vista il bicchiere quando ci si trova in un locale affollato. Se lo si perde di vista, non bisogna berlo, è bene non berlo”, ha raccomandato il farmacologo. Pur illustrando l’utilità dei test rapidi oggi disponibili in commercio, il dirigente del laboratorio tossicologico ha messo in guardia dai limiti oggettivi degli strumenti di rilevazione a fronte del continuo mutamento delle sostanze sintetiche. “Ci sono dispositivi attualmente in commercio che consentono di rilevare alcune sostanze, però bisogna sottolineare, e lo dico da farmacologo, che ormai le sostanze che possono essere aggiunte a questi cocktail per perpetrare questo tipo di azioni sono teoricamente infinite: ne esce ogni giorno una nuova e non possiamo avere dispositivi che le rilevino tutte”, ha precisato Charlier. Da qui l’invito a riconoscere tempestivamente i primi segnali di malessere e a chiedere aiuto immediato senza restare isolati. “Per questo motivo la cosa più importante è la prevenzione, la consapevolezza: non lasciate incustoditi i vostri drink. Se doveste cominciare ad accusare sintomi come vertigini, sonnolenza, perdita della conoscenza e soprattutto perdita della volontà, cercate di non rimanere mai soli: se siete con amici rivolgetevi a persone che conoscete, oppure alle forze dell’ordine o alla security del locale”, ha concluso lo specialista del Ruggi. Il versante della tutela della salute pubblica e della prevenzione dei reati connessi alla somministrazione occulta di stupefacenti è stato approfondito dal procuratore aggiunto vicario presso la Procura della Repubblica di Salerno, Rocco Alfano, che ha richiamato la necessità di accompagnare l’azione giudiziaria con una capillare opera informativa. “L’incontro di oggi ha come tema la conoscenza e l’informazione. Il contrasto alla violenza contro le donne, così come la prevenzione rispetto alle droghe, presuppone necessariamente, per un’azione efficace e preventiva, la conoscenza dei rischi: soprattutto per quanto riguarda la violenza contro le donne, i rischi per l’integrità fisica, per la salute e il pericolo di vedersi coinvolti in vicende drammatiche che conosciamo”, ha affermato il magistrato. Alfano ha quindi posto l’accento sulla natura insidiosa del consumo di sostanze psicoattive e sull’urgenza di contrastare ogni sottovalutazione tra i più giovani. “Per quanto riguarda la droga, il rischio è più subdolo, non è di immediata percezione, però è bene fare informazione perché i ragazzi devono capire che la droga fa male ed è un danno alla salute”, ha sottolineato il procuratore aggiunto vicario. Secondo il rappresentante della Procura salernitana, la scelta della sede ospedaliera richiama direttamente i principi costituzionali e i limiti di un approccio esclusivamente punitivo. “Non a caso la scelta di questo incontro nel plesso del Ruggi è significativa e sintomatica della difesa della salute collettiva, che è un valore fondamentale tutelato anche dall’articolo 32 della Costituzione. La prevenzione in questi casi è necessaria, perché la lotta condotta soltanto attraverso la repressione giudiziaria è una lotta incompleta”, ha concluso Alfano. Sull’importanza del coordinamento operativo tra presidi sanitari e uffici inquirenti si è infine soffermato il procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore, Luigi Alberto Cannavale, rimarcando il ruolo decisivo dei pronto soccorso e dei reparti ospedalieri nell’intercettare tempestivamente i casi di abuso. “La cosa che mi preme sottolineare in questa sede è che finalmente una struttura ospedaliera è entrata in rete istituzionale come primo campanello d’allarme per l’acquisizione di informazioni: i presidi sanitari hanno infatti l’immediatezza della conoscenza di eventuali situazioni di disagio, di eventuali situazioni di abuso o di violenza”, ha dichiarato Cannavale. Il capo della Procura nocerina ha quindi evidenziato come la rapidità delle segnalazioni sanitarie incida direttamente sull’efficacia degli accertamenti investigativi e sulla protezione delle vittime. “Entrare in rete costituisce un aspetto fondamentale perché prima si interviene, più si ottiene una verità genuina e più si può incidere sulla situazione”, ha concluso il procuratore.