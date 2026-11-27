Ketty Volpe

Mio figlio è bellissimo Ketty. Pieno di luce e speranze. Ha 28 anni. Non ha una fidanzata che tanto vorrebbe. Vorrebbe andare a vivere con gli amici. Non può. Vorrebbe partecipare a progetti di studio e lavoro. Non può. Vorrebbe vivere la vita. Vorrebbe scoprire ogni giorno la vita. Vorrebbe…vorrebbe…non può! Tutto disumanamente negato. Al figlio della mia collega. Ai figli dei miei colleghi, dei miei amici, e di chi non conosco. Ai figli di tantissimi genitori…che “scoppiano” dal dolore e non sanno più cos’è la vita. I figli. Tantissimi figli sono silenziosamente ignorati, dimenticati, nascosti tra le belle parole che usa l’inclusione sociale. Isolati. Chiusi nella cameretta quando c’è o sulla seggiola fermo a dondolare, ridere, sorridere, strimpellare e a far vocalizzi pieni di senso che “ fuori” pochi sanno, conoscono, ascoltano, capiscono. Tantissimi…che il mondo di “fuori” ignora. Chiusi a chiave al mondo esterno. Eppure…14 anni, ha una bella voce …e quando, in casa, con la maestra che paga papà, fa solfeggio, canta, sereno, anche con gli occhi. É un dovere umano aiutare madri sfinite, lacerate dall’impotenza di poter fare e dare di più al cuore di figlio e padri affranti nella solitudine assistenziale quotidiana, arrovellati nella burocrazia farraginosa dell’assistenza, di quel che è il sostegno, la scuola, l’apartheid e quel mondo esterno, estraneo, sempre assente per quei figli del cuore. É un dovere morale aprire alla vita gli autistici. Senza entrare nelle diverse forme e specificità del “disturbo dello spettro autistico” perché tutto varia a seconda…persona e personalità di un disturbo da curare da individuo a individuo. Quel che gli autistici non hanno…e che non si trova nella pletora delle associazioni nonprofit. Una vita piena…piena di emozioni, di musica, di boccate d’aria, di nuoto, di prati, di campi, di cinema, di teatro e di acqua e farina, di colori, vernici e pastelli e tutto quello che fa vita disegualmente uguale e diversa. E… nei pomeriggi infinitamente vuoti dove dare vita…far fare palestra, danza, nuoto, tennis, musica, canto, pittura, cucina…e tutto quello che “gli altri figli fanno”! E per quelli che non vanno più a scuola, che non hanno il sostegno ma solo “l’amico di sostegno a pagamento”… per una o due ore di quelli che i genitori se lo possono permettere…Che si fa? Quando …28 anni, mette le mani sul pianoforte, muove fluide, veloci, con grazia a sincrono, le dita delle due mani e s’avvolge con le note da uno spartito all’altro che manco legge tanto ha dentro ritmo musicale. Affamato di musica che suona, studia, ascolta…ha tenuto, con successo, un concerto per pochi intimi. Ma la brava maestra che ha adottato un metodo tedesco e che la madre ha pagato a lezione si è trasferita a Napoli…ed ora… Ma i più sono e restano soli, disperatamente soli, negati e negati alla vita. Non basta l’elenco di quanto predisposto dall’ASL…non sono bastevoli le ore, quaranta, venti o dieci, concesse per i vari programmi relativi al Piano Riabilitativo Individuale o Progetto di Vita a seconda età, bisogni e valutazioni. Nella città dell’inclusione che non ha una “piscina riabilitativa” chi smuove l’indifferenza…chi si accorge di quel che non si vede…di quel che è negato …di quel che centinaia di famiglie maledettamente soffrono, di quel che avrebbero bisogno per alleviare lo stress del ripetitivo ritmo quotidiano, di quel necessario per alleggerire l’ansia indelebile del “dopo di noi”. Chi squarcia l’assenza di strutture integrate specifiche per il variegato mondo dello spettro autistico…spesso associato a sindromi epilettici. Chi darà dignità di vita. Chi abbatterà le diseguaglianze. La Salerno che vorrei? É la Salerno che vorrebbero! Una città attenta e vicina ai bisogni di chi vive una vita negata. Una città dove anche gli autistici ogni giorno assaporano la vita…al cinema…sul lungomare…a teatro… in discoteca…a parlare coi pinguini, e a far tutto, o quasi, come “gli altri”! Una città che aiuti…a pensare e costruire “il dopo di noi”…che affligge i genitori!