di Erika Noschese

Un intreccio di società, rapporti professionali e presunte irregolarità fiscali che potrebbe aprire nuovi scenari nell’inchiesta sull’omicidio di Walter Avallone, il metronotte ucciso lo scorso 12 ottobre a Trentova, ad Agropoli. È quanto emerge dall’analisi della documentazione societaria e dagli sviluppi delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Un quadro complesso, ancora tutto da chiarire, nel quale la posizione della vittima sembra incrociarsi con quella di almeno una delle persone coinvolte negli accertamenti giudiziari. Avallone, infatti, non era soltanto un metronotte. Dalle visure camerali emerge che ricopriva anche ruoli all’interno di alcune società, una delle quali amministrata da un soggetto coinvolto nell’inchiesta. Un elemento che potrebbe assumere particolare rilevanza nella ricostruzione dei rapporti personali, professionali ed economici della vittima e che apre nuovi interrogativi sul contesto nel quale sarebbe maturato il delitto. Nei giorni scorsi si è registrata una svolta significativa nelle indagini: il numero complessivo degli indagati è salito a cinque, nell’ambito di un’inchiesta che si sviluppa su due filoni distinti, ma potenzialmente collegati. Sul fronte dell’omicidio, oltre al giornalista cilentano e alla moglie, insegnante, entrambi originari di Battipaglia, compare un terzo uomo, un 59enne indicato come residente a Torino ma domiciliato a Battipaglia, che potrebbe essere l’esecutore materiale del delitto. Secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe stato proprio lui a impugnare la pistola con cui è stato ucciso Avallone. I tre sono indagati per omicidio in concorso e detenzione illegale di armi. Si tratta, naturalmente, di una ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti, che dovranno chiarire il ruolo eventualmente ricoperto da ciascuno dei soggetti coinvolti e verificare gli elementi raccolti nel corso delle attività investigative. Parallelamente, il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, Francesco Rotondo, ha avviato un ulteriore filone d’inchiesta relativo a presunte irregolarità fiscali. Al centro degli accertamenti vi è l’ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, con riferimento ai periodi d’imposta 2023, 2024, 2025 e 2026. Secondo quanto contestato nell’ambito di questo procedimento, il giornalista indagato, in qualità di legale rappresentante di una società, avrebbe utilizzato fatture relative a operazioni inesistenti con l’obiettivo di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto. I documenti fiscali sarebbero stati emessi da una donna, anch’essa indagata, legale rappresentante di tre società operanti nei settori della comunicazione e del marketing, e da un altro soggetto sottoposto a indagine, a capo di un’ulteriore impresa attiva negli stessi ambiti. È proprio seguendo la rete dei rapporti societari che emergono elementi potenzialmente significativi anche rispetto alla posizione di Walter Avallone. Una delle società finite sotto la lente d’ingrandimento della Procura, con sede a Eboli, vedeva infatti il metronotte come socio unico a partire dal 29 maggio 2026, pochi mesi prima dell’omicidio. L’amministratore unico, oggi iscritto nel registro degli indagati, invece, sarebbe subentrato soltanto successivamente, nel luglio dello stesso anno. Un passaggio temporale che merita attenzione, soprattutto alla luce dei rapporti professionali intercorsi tra la vittima e una delle persone coinvolte nell’inchiesta. Il capitale sociale dell’impresa ammonta a circa mille euro, interamente versato da Avallone che, secondo quanto risulta dalla documentazione camerale, deteneva l’intera partecipazione societaria. La società, dunque, faceva formalmente capo alla vittima sotto il profilo della proprietà delle quote, mentre la gestione amministrativa era stata successivamente affidata a un’altra persona. Un rapporto professionale che, almeno sul piano documentale, appare definito. Resta però da comprendere quale fosse l’effettivo coinvolgimento di Avallone nelle attività dell’impresa, quali rapporti intrattenesse con l’amministratore e se tra le parti vi fossero accordi economici o ulteriori interessi comuni. Interrogativi ai quali soltanto gli accertamenti investigativi potranno eventualmente fornire una risposta. Non è questa, tuttavia, l’unica società nella quale compare il nome del metronotte ucciso. All’attenzione della Procura vi sarebbe anche un’altra impresa, sempre con sede legale a Eboli, costituita nel 2022 e operante nel settore della realizzazione di contenuti per blog e siti internet. In questo caso, Walter Avallone risulta aver assunto la carica di amministratore unico nel novembre 2023. Tra i soci figura una donna che, allo stato delle informazioni disponibili, non risulta iscritta nel registro degli indagati e che avrebbe versato 500 euro a titolo di capitale sociale. Anche questa circostanza contribuisce a delineare un profilo professionale della vittima più articolato rispetto alla sola attività di vigilanza privata. Avallone, infatti, risultava inserito in iniziative imprenditoriali riconducibili al settore della comunicazione digitale, con incarichi e partecipazioni formalmente documentati. La presenza del suo nome in più realtà societarie pone inevitabilmente ulteriori interrogativi sulla natura delle attività svolte, sui rapporti con gli altri soggetti coinvolti e sull’eventuale esistenza di interessi economici comuni. Non è però possibile, sulla base delle sole visure camerali, stabilire se tali circostanze abbiano avuto un ruolo nella vicenda culminata nell’omicidio del 12 ottobre. Un’ulteriore società oggetto di attenzione investigativa ha sede a Salerno e presenta una composizione societaria differente. In questo caso, l’amministratrice unica risulta essere una donna indagata nel filone relativo alle presunte irregolarità fiscali, diversa dalla docente moglie del giornalista. Quest’ultimo, invece, figura come socio unico dell’impresa. La donna sarebbe subentrata nella carica amministrativa nel corso del 2023. Anche questa realtà imprenditoriale si inserisce nel quadro dei rapporti professionali che gli inquirenti stanno cercando di ricostruire, con particolare riferimento alle attività di comunicazione e marketing e alle operazioni economiche intercorse tra le diverse società. Non meno interessante è la posizione del 59enne che, secondo l’ipotesi investigativa relativa all’omicidio, potrebbe aver materialmente esploso i colpi di pistola contro Avallone. L’uomo, indicato come residente a Torino, risulta a capo di una società con sede a Battipaglia. Dalla documentazione camerale emerge inoltre un riferimento alla sua residenza proprio nel comune della Piana del Sele, circostanza sulla quale occorrerà verificare l’aggiornamento dei dati anagrafici. L’impresa, inizialmente attiva nel commercio all’ingrosso di macchine e attrezzature per ufficio, avrebbe modificato nel 2025 il proprio settore di attività, orientandosi verso la conduzione di campagne di marketing e la fornitura di servizi pubblicitari. Un cambiamento che colloca anche questa società nell’ambito professionale della comunicazione e della pubblicità, lo stesso nel quale operano altre imprese riconducibili ai soggetti coinvolti negli accertamenti della Procura. È proprio questa coincidenza di settori, insieme ai rapporti societari documentati, a delineare uno scenario che merita ulteriori approfondimenti. Le società esaminate sembrerebbero infatti rappresentare un possibile punto di collegamento tra le attività professionali di alcuni degli indagati e quelle della vittima. Il quadro che emerge è quello di una rete imprenditoriale articolata, nella quale compaiono società costituite in anni differenti, cambi di amministratori, partecipazioni societarie e modifiche degli oggetti sociali. Elementi che, considerati singolarmente, rientrano nella normale vita delle imprese, ma che assumono un interesse investigativo alla luce dei procedimenti in corso. La questione centrale resta comprendere se questi rapporti fossero esclusivamente professionali oppure se esistessero ulteriori interessi economici in grado di spiegare eventuali contrasti tra le persone coinvolte. Allo stato, non risultano elementi sufficienti per affermare che le presunte irregolarità fiscali siano direttamente collegate all’omicidio. Tuttavia, l’esistenza di rapporti societari tra la vittima e almeno uno dei soggetti coinvolti nell’inchiesta rappresenta una circostanza che potrebbe contribuire a ricostruire il contesto nel quale si è consumato il delitto.