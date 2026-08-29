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Faggiano: Lescano non sarà ceduto

  • Agosto 29, 2026
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Faggiano: Lescano non sarà ceduto

Faggiano: Lescano non sarà ceduto. Il ds lo ha dichiarato a radio Bussola 24. Casiraghi non viene, abbiamo preso la Gumina

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