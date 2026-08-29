Corruzione: Comune Positano,inquirenti acquisiscono nuovi atti

I carabinieri del comando provinciale di Salerno, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, sono tornati al Comune di Positano per l’acquisizione di nuovi atti ritenuti preziosi relativamente alle indagini sul presunto sistema di affidamenti pubblici pilotati e su possibili episodi di corruzione e turbativa d’asta al Comune di Positano. Si tratta degli atti prodotti dalla precedente giunta comunale del sindaco Giuseppe Guida (in carica fino al 24 maggio scorso) che riguardano la gara di affidamenti di quattro cabine ad uso biglietterie collocate sulla banchina di attracco di Positano. I militari sono stati visti al Comune di Positano tra la giornata di ieri e questa mattina. Il procedimento, ancora nella fase delle indagini preliminari, scattato lo scorso 18 giugno, coinvolge complessivamente undici persone tra politici, tecnici e imprenditori: oltre all’ex sindaco Guida risultano indagati anche l’ex assessore Michele De Lucia (gia’ sindaco), l’ex assessore Raffaele Guarracino e otto tra professionisti e imprenditori locali. Le contestazioni, tutte da verificare nelle sedi giudiziarie competenti, riguardano a vario titolo ipotesi di corruzione, turbativa delle procedure di affidamento e presunti favoritismi nei confronti di un ristretto gruppo di imprese operanti sul territorio. Secondo quanto emerge dagli atti investigativi, la Procura starebbe approfondendo un presunto meccanismo attraverso il quale lavori e servizi sarebbero stati affidati in modo ripetuto sempre agli stessi soggetti economici, aggirando il principio di rotazione previsto dalla normativa sugli appalti pubblici. Gli investigatori stanno verificando anche eventuali collegamenti societari e professionali tra alcune delle imprese coinvolte. L’inchiesta avrebbe preso impulso da esposti e segnalazioni presentati negli ultimi anni, oltre che dalle denunce pubbliche formulate dall’attuale sindaca Gabriella Guida, lo scorso dicembre, quando sedeva tra i banchi dell’opposizione. Proprio la nuova amministrazione, insediatasi dopo le recenti elezioni comunali del 24 e 25 maggio, aveva piu’ volte chiesto trasparenza sulla gestione degli affidamenti pubblici e sull’utilizzo delle risorse comunali.