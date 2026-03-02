Massimiliano Manfredi in visita alla redazione del Roma - Le Cronache Attualità
Faggiano: 1 mese di stop. Comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro
Assomare Italia – Fenailp: Carburante agevolato, disparità a Salerno
Banca Monte Pruno, Giovani e Futuro
  • Marzo 2, 2026
  • 0
  • 128
  • 1 Min Read
Massimiliano Manfredi in visita alla redazione del quotidiano Roma. Il presidente del consiglio regionale ha incontrato i giornalisti, il vicedirettore Roberto Paolo e i direttori Antonio Sasso e Pasquale Clemente, nell’ambito degli incontri istituzionali alle Testate giornalistiche della Campania.

