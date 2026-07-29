Campania, da domani nuova ondata di calore: tasso umidità al 70% - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Campania, da domani nuova ondata di calore: tasso umidità al 70%
Badminton, vince oro Strasburgo
Euro 32. Piero De Luca spegne le polemiche nel Pd
Mariconda, maxi sequestro di droga: arrestato un 37enne
Attualità Campania

Campania, da domani nuova ondata di calore: tasso umidità al 70%

  • Luglio 29, 2026
  • 0
  • 57
  • 1 Min Read
Campania, da domani nuova ondata di calore: tasso umidità al 70%

La Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per ondate di calore valido dalle 12 di domani, giovedì 30 luglio fino alle 12 di domenica 2 agosto. Le temperature saranno ancora elevate e potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 4-5 gradi centigradi. Si prevede anche un tasso di umidità che, durante le ore notturne potrà superare anche il 70-80% in condizioni di scarsa ventilazione. Si raccomanda di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all’esterno e di limitare gli spostamenti con l’auto. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi idratati bevendo acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici. Le autorità locali competenti sono invitate “a mantenere in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione”

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Tommaso D'Angelo
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Tommaso D'Angelo
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Tommaso D'Angelo
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Tommaso D'Angelo
Aprile 23, 2013
Attualità Cronaca

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Tommaso D'Angelo
Aprile 24, 2013