Eté, la campagna “Qualità a prezzo bloccato”: un successo

Doppio riconoscimento nazionale per la campagna “Prezzo bloccato… a ogni costo!” ideata da Whatever per Eté, il brand del gruppo Moderna 2020 di Salerno, che si è distinta tra 197 progetti in gara grazie a una strategia creativa innovativa e a risultati di business straordinari. A decretarne il successo è stata una giuria composta da 56 manager e professionisti del settore marketing e comunicazione, che ha premiato l’efficacia e l’originalità di una campagna capace di coniugare qualità e convenienza, con un linguaggio ironico, pop e fuori dagli schemi. L’iniziativa, nata per promuovere i prodotti a marchio Eté, si basa su un impegno chiaro: prezzi costanti nel tempo e qualità accessibile a tutti. Non una promozione temporanea, ma un patto permanente con i clienti.Al centro del progetto, l’idea creativa di Whatever: “Prezzo bloccato… a ogni costo!”, una serie di mini-spot ironici che raccontano le disavventure di un giovane commesso convinto che i prezzi Eté siano troppo bassi. Ogni volta, un personaggio surreale – da Babbo Natale a un agente FBI – interviene per impedirgli di aumentarli. La campagna è stata pianificata online e offline, con nove video diffusi su Instagram, Facebook, YouTube e Rai Play, oltre a spot radiofonici locali, attività in-store e QR code sui volantini per accedere ai contenuti digitali. Nei punti vendita, le activation stagionali come Halloween e Natale hanno rafforzato la connessione tra brand e community. Risultati oltre le aspettative Rai Play: VTR 95,9% (+14% rispetto alla media nazionale), CTR 4,1% YouTube: VTR 76,4%, con oltre 3 utenti su 4 che hanno visto lo spot fino alla fine Meta (Facebook/Instagram): CPV 0,001€ (-54% rispetto al benchmark), CPM 0,95€ (-27%) Vendite: +13% dei prodotti a marchio Eté nei tre mesi di campagna Numeri che confermano l’efficacia di una strategia integrata capace di unire creatività, dati e risultati concreti. Le dichiarazioni «Essere premiati accanto a brand come Esselunga e Lidl è motivo di grande orgoglio – commenta Salvatore Urso, Direttore Creativo di Whatever – ma la vera vittoria è condividere questo traguardo con un cliente che ha avuto il coraggio di osare». Per Nicola Mastromartino, Amministratore Delegato di Moderna 2020, «questi riconoscimenti premiano una scelta chiara: mettere il cliente al centro con un impegno concreto sulla stabilità dei prezzi e sulla qualità». «La campagna è diventata esperienza su tutti i touchpoint – aggiunge Elvira Allocca, Responsabile Marketing – rafforzando la fiducia e la vicinanza con il nostro pubblico». Chiude Enrico Sirico, Marketing Specialist: «Abbiamo dimostrato come strategia e creatività possano coesistere, generando intrattenimento e performance insieme».