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Esplosione a Cassino, muore infermiere 54enne di S. Valentino

  • Agosto 29, 2026
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Esplosione a Cassino, muore infermiere 54enne di S. Valentino

Si è conclusa nel modo più tragico la battaglia per la vita di Carmine Sirica, l’infermiere di 54 anni (originario ddi San Valentino Torio) rimasto coinvolto nella drammatica esplosione avvenuta lo scorso lunedì 24 agosto all’interno di un’abitazione in via Guado Santa Maria, a Cassino. L’uomo è deceduto dopo cinque giorni di agonia presso il Centro Grandi Ustionati dell’ospedale “Sant’Eugenio” di Roma.

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