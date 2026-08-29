Salernitana, striscioni contro Iervolino e Pagano

A poche ore dal fischio d’inizio di Foggia-Salernitana, seconda partita stagionale dei granata, la protesta della tifoseria torna a farsi sentire con una serie di striscioni comparsi in diversi punti di Salerno. I messaggi, firmati dalla Curva Sud Siberiano, sono indirizzati al patron Danilo Iervolino e all’amministratore delegato Umberto Pagano.

Al centro della contestazione ci sono la gestione del club, il progressivo ridimensionamento della squadra e un rapporto con la piazza diventato sempre più teso anche per le occasioni di confronto mancate tra i rappresentanti del tifo organizzato e i vertici societari. Gli striscioni sono stati esposti nei pressi dell’uscita della tangenziale di Pastena, a Torrione Alto, nel quartiere Sant’Eustachio e in alcuni luoghi simbolo del tifo granata nel centro cittadino.

«Iervolino e Pagano, entrambi incompetenti: stessi fallimenti», recita uno dei messaggi. Ancora più duro il contenuto di un altro striscione: «Iervolino e Pagano: dopo un ulteriore ridimensionamento, se questo è l’andamento… meglio il fallimento