Esami comprati all’Università di Salerno: in tre a processo. Tre persone sono finite a processo per esami farlocchi all’UNISA di Fisciano. Tra gli imputati due dipendenti amministrativi dell’Unversità insieme alla moglie di uno dei due. Dovranno rispondere di corruzione in concorso. Le indagini sono in corso di approfondimento per capire se ci fossero altri complici. Al vaglio anche le telecamere