Centrodestra al lavoro per unità per elezioni. Salta Cocca a Sarno

I vertici regionali campani dei partiti del centrodestra, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Udc, si sono incontrati in vista delle prossime elezioni amministrative. “Preso atto delle proposte di candidatura pervenute dai singoli partiti si è deciso di approfondire la situazione comune per comune al fine di trovare le migliori sintesi – si legge in una nota – per affrontare in Campania le elezioni amministrative con il centrodestra uniti con la coesione della nostra coalizione”. L’unità del centrodestra su cui si lavora riguarda importanti comuni nel salernitano dove le fughe in avanti di Fdi hanno creato più diun problema. In queto clima di unità, ad esempio, salta la candidatura di Cocca a Sarno