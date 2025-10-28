Eros Ramazzotti, è giallo sul duetto top secret nel nuovo album - Le Cronache
Eros Ramazzotti, è giallo sul duetto top secret nel nuovo album

  • Ottobre 28, 2025
(Adnkronos) – E' giallo sull'unico duetto del nuovo album di Eros Ramazzotti 'Una storia importante – Una historia importante' che non è stato svelato dal cantautore nell'annuncio delle due tracklist: una per la versione italiana e l'altra per quella spagnola. Accanto al brano 'L'Aurora' ('La Aurora' nella versione spagnola) appare un featuring coperto da asterischi.  E subito in rete si sono scatenate ipotesi e speranze dei fan: qualcuno aveva ipotizzato che si trattasse di Laura Pausini ma – a quanto apprende l'Adnkronos – si tratterà di una star internazionale di origini italiane.  Tra le papabili, Nathy Peluso (che segue Eros sui social ed ha la stessa casa discografica), Alessia Cara e Ariana Grande. Si vocifera anche che il featuring misterioso verrà svelato con un live a sorpresa alla vigilia dell'uscita dell'album, prevista per il 21 novembre.   
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

