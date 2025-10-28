Indagine nazionale Confeuro/Piepoli “Agri Under 35 - Coltiviamo il futuro”: si presenta a Roma - Le Cronache Attualità
Indagine nazionale Confeuro/Piepoli “Agri Under 35 – Coltiviamo il futuro”: si presenta a Roma

  Ottobre 28, 2025
“È tutto pronto a Roma per la conferenza di presentazione di “Agri Under 35 – Coltiviamo il futuro”, l’indagine nazionale realizzata per Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei, presieduta da Andrea Tiso, sui giovani italiani e volta a comprendere le loro opinioni sull’alimentazione e la loro percezione del futuro dell’agricoltura e del cibo artificiale. L’indagine in particolare ha coinvolto giovani tra i 18 e i 35 anni, con quote proporzionali per genere, fasce d’età, grandi ripartizioni geografiche e ampiezza del comune di residenza. Il Report Confeuro/ Piepoli verrà presentato a partire dalle ore 10 il prossimo mercoledì 5 novembre al Momec, in via della Colonna Antonina 52 a Roma, alla vigilia della Giornata nazionale della Agricoltura che quest’anno si celebrerà domenica 9 novembre. Alla conferenza di presentazione (a numero chiuso e su invito) saranno presenti: Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro, Attilio Arbia, responsabile Confeuro Giovani, e Martina Bianchi, imprenditrice agricola. Modera Nicola Veschi, giornalista di Sky Tg24. All’incontro, inoltre, è prevista la partecipazione di autorevoli esponenti politici e autorità istituzionali: Luca Andreassi, docente dell’Università degli studi di Tor Vergata – Corso Energia e Ambiente; Teresa Bellanova, già ministro delle politiche agricole; gli onorevoli parlamentari Pino Bicchielli, Giuseppe Castiglione, Maria Chiara Gadda, Giandiego Gatta, Giorgio Lovecchio ed Ettore Rosato; Maria Cristina Pisani, Presidente del Cng- Consiglio Nazionale Giovani; Giancarlo Righini, assessore Agricoltura e Bilancio Regione Lazio; e Fabrizio Santori, consigliere comunale di Roma capitale. La stampa è invitata a partecipare. “Abbiamo commissionato all’Istituto Piepoli questa importante indagine dedicata al rapporto tra giovani e agricoltura, con l’obiettivo di analizzare valori, aspettative e sfide delle nuove generazioni che scelgono la terra come futuro. Un’iniziativa – ha anticipato il presidente nazionale Confeuro, Andrea Tiso – che conferma il nostro impegno per un’agricoltura sempre più giovane, sostenibile e protagonista del cambiamento. Ne parleremo tutto insieme il 5 novembre: sarà un grande momento di confronto e dialogo sul presente e sul futuro del comparto primario e del suo ricambio generazionale”.

