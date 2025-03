Ercolano, nasce il Punto Digitale Facile

Promuovere l’inclusione digitale e supportare i cittadini nel percorso di trasformazione digitale. È questo lo scopo della nascita del Punto Digitale Facile che verrà inaugurato ad Ercolano (Napoli) giovedì 20 marzo 2025 alle ore 10,00 presso i locali dell’Istituto Comprensivo 3 “De Curtis – Ungaretti – Iovino” in via Viola 20. Al taglio del nastro saranno presenti: – Lucia Fortini, assessore alla Scuola, alle Politiche sociali e alle Politiche Giovanili della Regione Campania; – Annapaola Voto, direttore generale Ifel Campania; – Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano; – Laura Patrizia Cagnazzo, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 3 “De Curtis – Ungaretti – Iovino”. Un momento importante per la popolazione di Ercolano e delle città limitrofe che potranno accedere ad una serie di numerosi servizi che faciliterà la loro vita. «Aver scelto di partecipare a questa importante iniziativa della Regione Campania, per la nostra scuola, che ci vede coinvolti in prima linea come Istituzione, – ha dichiarato la dirigente Laura Patrizia Cagnazzo – significa poter collaborare ed offrire al territorio un’opportunità di crescita culturale, per favorire l’ampliamento delle competenze digitali, per supportare lo sviluppo di un territorio ancora bisognoso di confrontarsi con un’esponenziale evoluzione tecnologica. Questa nuova dimensione educativa e realtà, in dinamico mutamento, può lasciare indietro una frangia della popolazione più adulta. Imparare ad utilizzare bene le opportunità offerte dai device e dalle sue applicazioni, significa facilitare tante operazioni dispendiose e farraginose in termini temporali. L’I.C. 3 “De Curtis Ungaretti Iovino” è fiducioso che il progetto possa avere successo per l’esiziale servizio posto in essere dalla Regione Campania». Il progetto è realizzato nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra la Regione Campania e la Fondazione IFEL Campania, in attuazione della Misura 1.7.2 del PNRR – “Rete dei servizi di facilitazione digitale”. I Punti di facilitazione digitale, detti anche “Punti Digitale Facile”, sono spazi fisici dove i cittadini possono ricevere gratuitamente supporto e formazione su come utilizzare strumenti digitali. Qui, professionisti esperti, chiamati facilitatori digitali, sono pronti ad assistere, con attività pratiche di formazione, chiunque desideri imparare a navigare nel mondo digitale, che si tratti di utilizzare un computer, accedere a servizi online o gestire la propria identità digitale. I cittadini interessati, muniti del proprio codice fiscale, possono recarsi presso uno dei “Punti Digitale Facile” per ricevere informazioni e assistenza. Non è necessario avere competenze pregresse: l’importante è la volontà di imparare e migliorarsi. I facilitatori digitali sono pronti a guidare passo passo nell’utilizzo di servizi e strumenti digitali, adattando il supporto alle esigenze specifiche di chiunque si rivolga a loro. L’obiettivo principale di questo progetto è garantire che tutti acquisiscano le competenze digitali di base necessarie per affrontare le sfide del lavoro, migliorare la propria vita quotidiana e partecipare attivamente alla società. In questo modo, si promuove l’inclusione sociale e si apre la strada a nuove opportunità. Le competenze digitali di base sono cruciali perché facilitano la vita quotidiana ma soprattutto garantiscono che ogni individuo possa partecipare pienamente alla società moderna, accedendo a servizi online come la banca, la sanità e l’istruzione. Altro aspetto fondamentale è che offrono opportunità lavorative che, altrimenti, non sarebbero possibili perché molti lavori oggi richiedono competenze digitali, rendendole essenziali per trovare un impiego e avere successo nel mercato del lavoro.