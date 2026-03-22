Epatite A, in Cotugno Napoli 8 nuove ricoveri, 53 cas

– Nel pronto soccorso dell’ospedale Cotugno di Napoli, specializzato nelle malattie infettive, sono 8 i nuovi casi di epatite virale HAV (epatite A) registrati alle 13 di oggi. IL dato e’ stato diffuso dall’Azienda ospedaliera dei Colli i cui il nosocomio fa parte. Al momento i pazienti ricoverati con epatite A nei reparti di degenza del Cotugno sono 54. Le condizioni cliniche dei pazienti ricoverati non presentano aspetti di criticita’. “La Direzione dell’Azienda Ospedaliera dei Colli ha istituito un monitoraggio costante dell’andamento del fenomeno per adeguare la disponibilita’ di posti letto, al momento non sussiste alcuna criticita’ assistenziale. Le misure adottate dalla Regione Campania e dai Comuni, unitamente alla responsabilita’ dei cittadini nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, consentiranno di contenere l’aumento dei casi”, si legge nella nota.
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