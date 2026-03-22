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De Luca, no a Zambrano. I moderati si adeguano

  • Marzo 22, 2026
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De Luca, no a Zambrano. I moderati si adeguano

Uno strano asse si sarebbe saldato tra De Luca e i 5 stelle che sono diventati il cavallo di troia dell’ex Governatore nell’ex campo largo. I 5 stelle hanno accettato di presentarsi senza simbolo in una coalzione civica e con l’appoggio civico di Forza Italia ma non con Zambrano candidato, poco gradito a De Luca. E sul tavolo hanno messo di nuovo il nome di Alberto Di Lorenzo. Un no a Zambrano che avrebbe piegato la volontà politica dei moderati centristi che si sono raffredati su Zambrano, con Andria, Valiante, D’Alessio e Indelli (che oggi dovevano annunciare Zambrano) si sono accodati al diktat grillino (con la manina di De Luca) prendendo tempo. Casa Riformista si tira fuori in caso di non candidatura di Zambrano e fare asse con Forza Italia sull’ex presidente degli ingegneri.. Questo è il clamoroso retroscena degli ultimi minuti che potrà essere smentito solo con l’annuncio di Zambrano da parte dei moderati

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