Encomio per i Vigili del Fuoco di Sarno

Ieri mattina il Sindaco di Sarno, Francesco Squillante, insieme all’Amministrazione Comunale, ha ricevuto a Palazzo San Francesco il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, Dott. Ing. Domenico De Pinto, e la Squadra del Distaccamento di Sarno, intervenuta per lo spegnimento dell’incendio che ha interessato la casa comunale lo scorso 7 febbraio 2025. Nel corso dell’incontro, il Sindaco ha conferito un encomio solenne al Capo Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sarno, Cirillo Natale; al Capo Reparto, Gennaro Di Natale; al Capo Squadra, Giacomino Fontana; al Vigile Coordinatore, Biagio Viscardi; al Vigile Esperto Autista, Enrico Sirica; al Vigile Esperto, Gianluca Rizzano e al Vigile Esperto, Autista Manuela Maresca per l’alto senso del dovere e prontezza che hanno consentito di evitare la propagazione delle fiamme limitando i danni e garantendo il rapido ripristino delle condizioni di sicurezza del Palazzo Comunale. Il Sindaco ha poi rivolto un sentito ringraziamento al Comandante Provinciale, De Pinto, esprimendo gratitudine a nome dell’intera comunità sarnese. “Per l’esempio di valore e di altruismo dimostrato in diverse occasioni ed emergenze – ha detto il sindaco Squillante – rinnovo il sentimento di eterna riconoscenza al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che nei tragici giorni della frana del 5 maggio 1998 seppe donare forza e speranza a un’intera comunità ferita, nonché aiuto e sacrificio”
